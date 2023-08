Gašenje MTS-a na Kosovu bilo bi demorališuće za Srbe

Foto: Tanjug/Dopisnik KiM

13. 8. 2023. / 8.45

Ako bi zaista došlo do prestanka rada MTS-a na Kosovu, kojem je Ministarstvo privrede u Prištini poništilo sertifikat o registraciji i poslovanju, to bi zaista bila katastrofa za Srbe, ali verujem da do toga na kraju neće doći, kaže u razgovoru za portal “Vremena” urednica portala KoSSev Tatjana Lazarević.

MTS d.o.o. je kompanija osnovana na osnovu Briselskog sporazuma o telekomunikacijama Kosova i Srbije iz 2015. u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Krajem 2016. dobila je licencu za rad po zakonima Kosova, a osnivač sa udelom od 100 odsto je "Telekom Srbija".

Lazarević navodi da je MTS praktično jedini operater koji je dostupan u mestima na Kosovu, na severu i u centralnom delu, u kojima žive Srbi. Kako navodi, prema nekim podacima više od 100.000 Srba na Kosovo i Metohiji koristi neku od usluga MTS-a. Ako bi na kraju MTS ostao bez licence, to bi bilo veoma demorališuće za Srbe, i praktično i politički.

“Prestanak sa radom MTS značilo bi da bi Srbi ostali bez fiksne telefonije, ne bi imali svog mobilnog operatera na kojem su im sve usluge dostupne na srpskom jeziku, a takođe, ne bi im preko kablovskog sistema bili dostupni televizijski programi koji se mogu u okviru Telekomove mreže pratiti u centralnoj Srbiji”, objašnjava urednica portala KoSSev.

Lazarević dodaje da bi bilo iznenađujuće da je MTS nešto radio mimo kosovskih zakona i propisa.

“Jedan od pokazatelja je i to što su iz njihove ponude nestali ruski kanali i to je jedan od dokaza da su postupali po kosovskim zakonima i propisima jer su posle ruske invazije nezavisna komsija za medije i druga relaventna tela iz Prištine pokrenula kontrolu distribucije ruskih kanala. Bez obzira što to MTS to nije saopštio, mi smo videli da su ti kanali nestali iz ponude. U isto vreme uvršteni su programi kosovskog javnog servisa”, navodi Lazarević.

Ona ističe i da je MTS praktično kolateralna šteta političkih obračuna na Kosovu jer je kosovski premijer Aljbin Kurti još u predizbornoj kampanji obećao da će se obračunati sa kosovskim oligarsima.

Podseća da je Vlada Kosova pokrenula reviziju 600 preduzeća, da su kod 48 pronađene nepravilnost, a da je postupak oduzimanja dozvola pokrenut za pet preduzeća, među kojima je MTS.

“Sve je krenulo od provere i oduzimanja licence za televiziju Klan Kosova. To je najveća televizija na Kosovu. Zvanično, vlasnik televizije je medijski konzorcijum iz Makedonije, a vlasnik tog medijskog konzorcijuma je Albanac sa srpskim dokumentima. Od toga je sve krenulo. MTS je samo deo šire akcije”, objašnjava Tatjana Lazarević.

Međutim, Lazarević navodi da bi se MTS kad tad našao na udaru kosovskih vlasti.

“MTS je trenutno kolateralna priča, ali mislim i da nema trenutnog obračuna sa biznismenom Škeljkimuom Devolijem, osnivačem korporacije Devoli, vlasti bi pre ili kasnije sigurno krenule na MTS. Sve što radi Vlada Kosova je je proterivanje Srbije sa Kosova. To se u ovom trenutku poklopilo i sa bitkom protiv Devolija”, ističe Lazarević.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com