Aleksandar Vučič (opet) na Pinku: Zašto me mrze i ne žele da položim cvet u Jasenovcu

Jasenovac kao prioritet: Aleksandar Vučić

Foto: Miloš Milivojević/Tanjug

18. 7. 2022. / 20.05

Vanredni program televizije Pink. Čeka se (još jedno) obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića naciji u pondeljak u 18 časova. Smenjuju se analitačiri koji govore u mržnji Hrvata prema Vučiću i Srbima uopšte. Mrze ga, Vučića, kažu, zato što je "srpsku ekonomiju podigao iz pepela“ i zato što se "ne ustručava da otvoreno govori o srpskim žrtvama“; zato što ne dozvoljava da se "i jedna srpska suza zaboravi“; ne opraštaju mu, Hrvati, "Daru iz Jasenovca“; konstatuje se da je "mržnja krunisana“ zabranom Vučiću da položi cvet srpskim žrtvama u Jasenovcu.

Puštaju se snimci svedočenja nekadašnjih zatvorenika ustaškog koncentarcionog logora Jasenovac, detaljno opisuju strahote kojima su bili podvrgnuti.

Scena je spremna za nastup predsednika Srbije.

Prolog

Vučić počinje sa konsultacijama o budućoj srpskoj Vladi. Kaže da mu iz Srpske napredne stranke kažu, kao da on nije šef SNS-a, da će u parlamentu imati većinu od najmanje 130 poslanika, ali da će možda imati i preko 160. Čeka, kaže, da ga SNS obavesti o mandataru.

Zatim priča o energetskoj situaciji, o pripremama Srbije za kriznu jesen i zimu, kaže da su spremni za svaki scenario i da je mnogo teško.

Prelazi na investicije: izgradnju puteva, autoputeva, obilaznica – uz mnogo toponima; spominje metro i tu skraćuje priču o investicijama i prelazi na Jasenovac.

Samo hteo da položi cvet, a dobio cirkus

Kaže da je vest o njegovom nedolasku, zabrani dolaska u Hrvatsku, prvi objavio hrvatski "Jutarnji list“ u nedelju u 07.29 časova, a da su oni, on i njegovi ljudi, hteli da, opet jednom, pređu preko svega u tišini. Ali su "oni“, Hrvati, krenuli u napad i njegovu želju da u tišini "položi cvet“ na mestu srpskog stradalaštva nazvali "pokušajem izazivanja kaosa“.

Rekao je Vučić da su sve hrvatske novine imale iste naslove, i neke Šolakove hrvatske novine, a da su ih potom prenosile i neke "nazovi srpske“ novine.

Objasnio je Vučić da je još 2. septembra 2021. bio zatražio zvanično da poseti Jasenovac 10. septembra, ali da su ga iz Zagreba molili da odloži posetu, pa je to i učinio.

Obnovio je molbu za posetu jasenovcu, kaže, 11. marta 2022, ali su mu nakon dva dana odgovorili iz Zagreba da "posjet nije dobrodošao“. Opet je, kaže, ćutao, nije hteo da zateže situaciju.

Onda je ispričao zapravo ono što su i hrvatski i neki srpski i "nazovi“ srpski mediji preneli: da se obratio Pupovcu da obavesti Plenkovića da on, Vučić, dolazi u Jasenovac, privatno, samo sa jednom kamerom, da neće davati izjave, možda samo naknadno.

Zašto: pa zato što nijedan srpski predsednik za vreme trajanja predsedničkog mandata nije posetio Jasenovac, a on to hoće da uradi za vreme svog mandata (koji mu traje još 5 godina).

Opet su ga odbili, ovog puta iz proceduralnih razloga.

I onda mu je, kaže, bilo dosta, jer samo je heo da položi cvet. "Samo sam hteo da položim cvet“ bio je jedan od lajtmotiva Vučićevog izlaganja.

Drugi je bio da njega ne zanima da ide u Rovinj, nego u Jasenovac, jer njemu je Jasenovac prioritet, a svaka čast onim Srbima kojima je prioritet Rovinj.

Zavet ćutanja

Govorio je Vučić o "zavetu ćutanja“ o Jasenovcu posle Drugog svetskog rata, o tome da JosipBroz nikada nije bio u Jasenovcu jer ga, kaže, nisu zanimale srpke žrtve (pod Brozom je podignut spomenik jasenovačkim žrtvama).

Rekao je predsednik Srbije i da on nema problem što ga Hrvati mze zato što Srbija sada u robnoj razmeni sa njima ima suficit, što ih je ekonomski prestigla (Hrvatska je pre nekoliko dana postala članica evrozone i stavlja Nikolu Teslu na kovanice).

Rekao je i da su oni, Hrvati, 1992. sedam kuća Vučića spalili, a "mi“ ni jednu njihovu. Nije bilo jasno da li misli na Vučiće, ili na Srbe generalno.

Zna zašto ga mrze

Sprdao se Vučić sa razlozima koje mu podmeću što je kao hteo da izazove "kaos“: te da zataška podršku Rusiji, te zbog Kosova, zbog ukrajinskog aviona, zbog sastavljanja Vlade.

Nije Vučić naveo kao spekulaciju o pokušaju zataškavanja preko cirkusa napravljanog oko njegovog neodlaska u Jasenovac jedino slučaj inspektora Slobodana Milenkovića.

A zna on, Vučić, zašto je Hrvatima kriv, zašto ga mrze: zato što im je pre njega većina srpskih vladara služila, a Srbija im nije bila ni do kolena.

Zaključak

Sve u svemu Hrvati njega, a i Srbe mrze, pomirenje "nije realno“, a pošto je Jasenovac za Srbe "zabranjen grad“, on će se pobrinuti da "u glavama srpske dece to ne bude zabranjeno mesto“, institucionalno će se, kaže, pobrinuti za to.

Žacnuo se Vučić i na ove u Srbiji koji su nešto drugačije gledali na čitav "kaos“, rekao je da zna i zašto je njima kriv: zato šo je pod njim Beograd i dalje kosmopolitski grad, ali bogami je i srpski, tj. nije antisrpski.

Poručio je Zagrebu samo da mu poruče kada mu blagoizvole dozvoliti da poseti Jasenovac, a on će sve ostaviti i doći, jer on nikada neće imati preča posla od toga da položi cvet srpskim mučenicima.

Ali zna on da nikada neće biti dobrodošao u Hrvatsku da položi cvet u Jasenovcu, iz svih gore navedenih razloga.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com