Lov na čoveka: Kako je Slobodan Milenković stavljen van zakona

Državni neprijatelj: Slobodan Milenković

Foto: Sava Radovanović/Tanjug

16. 7. 2022. / 19.49

Svačeg se javnost nagledala: bahatosti, brutalnosti, presnih laži, kršenja zakonitosti i ustavnosti, silništva i elementarne nepravde. Međutim, ono što režim radi inspektoru Slobodanu Milenkoviću još nije viđeno. Mada je proglasila za prioritet borbu protiv kriminala, vlast više ne bira sredstva i načine za obračun sa policajcom koji je otkrio najaveću plantažu trave u Evropi i uhapsio njenog vlasnika, Predraga Koluviju.

Konkretno: ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin donio je odluku kojom Milenkovića oslobađa čuvanja službene tajne za davanje iskaza pred Posebnim odjeljenje za suzbijanjem korupcije Višeg javnog Tužilaštva u Beogradu.

Smije li iko staviti deset evra da sve što tu kaže načelnik beogradskog odeljenja MUP-a za borbu protiv narkotika neće osvanuti na naslovnim stranama tabloida? Naravno, istrgnuto iz konteksta, montirano i prilagođeno potrebama Državnog štaba za obranu Jovanjice i Koluvije. Jer ovo neformalno i moćno tijelo ima samo jedan cilj – diskvalifikaciju Milenkovića kao pokvarenog i korumpiranog policajca. Čist im je bonus to što će njemu i suradnicima biti ugroženi životi, a i svaki narko-diler dobiti na tacni metode rada i kontakte u podzemlja MUP-a.

U namjeri da zasjeni sramotu, Viši tužilac Nenad Stefanović sada kaže da se provjere Milenkovića ne zasnivaju samo na optužbama Dijane Hrkalović, nego i na konkretnim činjenicama. Kojim, krivičnog vam zakona!? I otkud one baš kada je jedan klijent advokata Vladimira Đukanovića Đuke inkriminirala čovjeka koji je uhapsio drugog njegovog klijenta – Predraga Koluviju?

Tužilac Stefanović očigledno sumnja u koeficijent inteligencije građana. U suprotnom, pokrenuo bi istragu poslije informacije da su dvojica uticajnih naprednjaka preko posrednika nudila Milenkoviću napredovanje u službi i 100 000 evra "ako se dogovore oko Jovanjice“.

No, tužilaštvo radi po jasnoj smjernici. Nju je kao i mnoge druge, lično dao šef države. Prema njegovim riječima, Milenković treba objasniti da li je koristio "Skaj aplikaciju“, a ako jeste – "zašto i kako je to moguće.“ Ni ovdje nije riječ o "konkretnoj činjenici“, već o prostom ponavljanju optužbe Dijane Hrkalović. Ali – zna to jako dobro Aleksandar Vučić – time se široj javnosti sugerira da je Milenković povezan sa bandom Veljaka Belivuka i njihovim svirepim nedjelima.

Pod sadašnjim predsjednikom, Srbija je u mnogim "dostignućima“ postala prvak poznatog kosmosa. Sada im može pridodati i jedno od najvećih. A to je da je postala država koja je van zakona stavila svog policajca samo zato što je radio svoj posao, nije podlijegao pritiscima i odbio mito da se "dogovori oko Jovanjice“.

