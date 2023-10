Aleksandar Vučić: Iskazi očevidaca o ubistvu Srba u naredna 24 časa

Aleksandar Vučić

Foto: Tanjug

1. 10. 2023. / 10.37

U video poruci na Instagramu, predsedik Srbije Aleksandar Vučić je naveo da je za nama sedam možda najtežih dana u poslednjih 15 godina, "najtežih zbog događaja na Kosovu i Metohiji, ali i zbog sveopšte kampanje pokrenute protiv naše Srbije, kampanje laži i neistina".

Vučić je ukazao da je Srbija mogla da vidi da ima prijatelje, oni nisu brojni, ali su hrabri i to su ljudi koji dostojanstveno štite i poredak UN i pravo malih na svoj glas, pravo na život i opstanak malih nacija, dodavši da jedan princip važi za sve druge, a iznenada ne važi samo za Srbe.

"Kada je osam policajaca ubijeno u Severnoj Makedoniji to nisu uradili teroristi iako su uradili na teritoriji suverene zemlje priznate od UN, a kada jedan policajac koji uzgred po Briselskom sporazumu ne može da bude tu gde je bio bude ubijen a što osuđujemo i na koji način ne opravdavamo, onda svi Srbi do 14 kolena moraju da budu istraženi, pohapšeni, pobijeni bez ikakve odgovornosti i prava da se brane", naveo je Vučić.

Ukazavši da su prethodnih dana mnogo lagali o prisustvu srpskih vojnih snaga, Vučić je ocenio da im je smetalo to što su shvatili da Srbija ima, kako kažu, sofisticirano oružje. Prema njegovim rečima, najteže je bilo slušati priče o tome kako Srbija mora da pozdravi akciju kosovske policije i džaba su bila uveravanja da to nije urađeno na profesionalan način.

Vučić je dodao i da je bez odgovora ostalo pitanje Srbije zašto je Euleks odbijen da učestvuje u samoj operaciji, nego ih smestili u operativnu sobu da mogu samo iz daljine da gledaju kako oni nešto rade, a moraju da podrže, jer "sve što je protiv Srba mora da bude pozdravljeno".

“Nezavisnost Kosova možete da sanjate”

On je istakao da ti pokušaji da Beograd ćuti na to kako su ubijeni neki od Srba "nisu uspeli i neće proći" i da će građani u roku od 24 sata to moći da čuju i vide.

"Mi imamo iskaze očevidaca, ljudi koji su bili na licu mesta i videli kako i na koji način je, najmanje jedan ranjeni čovek, ubijen, zverski. I Srbija se neće umiriti dok se ne sazna puna istina, jer životi Srba ne vrede manje od života drugih", rekao je Vučić, dodavši da ga ne interesuje ko će i kolike pritiske da vrši, kao ni to kako i na koji način misle da povrede Srbiju svojim lažima, i u regionu, i u delu zapadnih medija.

"Naše je da se ujedinimo, da budemo još snažniji, da gradimo više fabrika, još više puteva, bolnica, da snažimo našu vojsku i da čuvamo našu zemlju, da čuvamo našu Srbiju. A nezavisnost Kosova možete da sanjate. Srbija će čuvati Povelju UN, Srbija će čuvati Rezoluciju 1244, Srbija će čuvati svoju teritorijalnu celovitost", poručio je Vučić.

Z.S/FoNet