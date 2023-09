Aleksandar Jovanović Ćuta: Atmosfera u zemlji podseća na Peti oktobar

Foto: FoNet/Aleksandar Barda

6. 9. 2023. / 7.45

Deo opozicionih poslanika je utorak za vreme trajanja skupštinskog zasedanja pravio buku, duvao u pištaljke, vikao i stajao. Uprokos tome predsednik Skupštine Vadimir Orlić nije prekinuo sednicu, poslanici vladajuće većine su završili što su bili naumili.

Premijerka Srbije Ana Brnabić zato smatra opstrukcija Skupštine nije uspela, opozicija smatra. Međutim, navodno, svi su se složili da izbori moraju da budu održani i čak bili oduševljeni tom idejom.

U kakofoniji glasova, da li je blokada Skupštine uspela ili ne, čuli su se različiti stavovi.

"Uradili smo ono što smo uradili, svi zajedno i složno, i to je najvažnije u ovom trenutku. Ne znam kako je to izgledalo građanima pored njihovih televizora, ali predstavnici vlasti su preskočili ekrpresno sve procedure i to je dokaz da smo uspeli,“ kaže za portal "Vremena“ Aleksandar Jovanović Ćuta, poslanik Zajedno (Ekološki ustanak).

"Poslanicima Skupštine nije bilo dozvoljeno kretanje jer im je prvi put u istoriji vlast dovela naoružano obezbeđenje koje ih je u tome sprečilo. Ako se ovo događa ovde u istorijskoj, najvažnijoj političkoj instituciji koja je dozvolila leglo kriminala i postala generator nasilja, onda to ne liči na Skupštinu.“

Aleksandar Jovanović Ćuta je dodao da njega ovakva atmosfera podseća na događaje 5. oktobra, zato što, kako je rekao, "ova borba bi trebalo da bude završavanje posla, smena istih ljudi koje smo tada smenjivali. "Ovo je posao koji nije obavljen na vreme", rekao je on.

"Vrtimo se između očaja, euforije i slabosti i ja više ne želim da živim u ulozi žrtve. Setimo se samo koliko nam je trebalo da smenimo Slobodana Miloševića.“

"U sredu nastavljamo sa opstrukcijom Skupštine“, rekao je Ćuta.

Zoran Lutovac, Radomor Lazović, Aleksandar Jovanović Ćuta, Borko Stefanović, Miroslav Aleksić i Marinika Tepić su se u holu Skupštine Srbije obratili medijima i zajedno sa još nekim kolegama iz partija koje organizuju proteste "Srbija protiv nasilja“ demonstrirali jedinstvo.

Njih šestoro je u ime građana iznelo nove zahteve predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću: hitno raspisivanje vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora koji bi trebalo da se održe do kraja godine, jer pošto vlast neće da ispuni zahteve protesta Srbija protiv nasilja, oni će da ih ispune kada dođu na vlast.