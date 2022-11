Alekandar Vučić: Veoma dobar razgovor sa Makronom, ali nije za javnost

Sa prijatejljem Emanuelom: Aleksandar Vučić i predsednik Francuske Makron

Foto: AP Photo/Michel Euler

10. 11. 2022. / 19.22

"Ovo je bio do sada najsadržajniji razgovor sa Makronom, a imao sam ih mnogo, ali ne mogu da govorim o tome. Ima dobrih stvari za Srbiju“, rekao je u Patrizu Aleksandar Vučić novinarima i dodao da je bilo reči i o Kosovu i o bilateralnim temama.

Objasnio je da je predsedniku Francuske Emanuelu Makronu predao sva dokumenta o Kosovu, da je govorio o ozbiljnosti pristupa Srbije tom pitanju, ali i o frustraciji srpskog naroda na Kosovu zbog toga što Priština ne poštuje ono što je potpisano, tj. formranje Zajednice srpskih opština kakvu predviđa Briselski sporazum.

Pokazao je, kaže, Makronu dokumenta o kosovskim tablicama i naglasio da Srbija samo traži da se poštuje ono što u njima piše, a ne da Priština "izmišlja ono što ne piše“, pa da če se Srbi vratiti u kosovoske institucije kada Priština to bude učinila.

Rekao je on, Vučić, Makronu još mnogo toga, "ali to nije za javnost“. "Ja njega (Emanuela) doživljavam kao istinskog prijatelja naše zemlje. Čini se da on poštuje to što ga ne lažem, što govorim istinu“ rekao je Predsednik, koji je pre neki dan u emisiji "Hit tvit“ izjavio da Srbi sa Kosova "samo njemu veruju“ i vole ga, jer im jedini on, baš kao prijatelju Makronu, servira istinu i samo istinu.

Vučić je za samog sebe rekao, dakako ironično, "da on nije nešto naročito pametan, ali da nije ni idiot“, i da ne treba od rukovodstva Srbije praviti idiote, što bi, valjda, trebalao da znači da je svima sve jasno, tj. da je Srbija na čelu sa njim u pravu.

Rekao je i da ne veruje da će se u Parizu sresti sa Aljbinom Kurtijem, da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji osim "ako bukvalno ne budemo imali Damoklov mač nad glavom", što sada nije slučaj, a on će najbolje od svih znati ako to slučaj bude bio.

Oni "drugi“

Na pitanje o izjavi bivšeg načelnika Generalštaba i osnivača pokreta SRCE Zdravka Ponoša da je on, Vučić, više puta podizao avione prema Kosovu i uzbunjivao vojsku nego što je to radio Tito tokom decenija svoje vlasti, predsednik Srbije je u Parizu konstatovao da još nije "ni hiljaditi deo uspeo“ da podigne borbenu gotovost koliko su "oni“ uništili tenkova, "Strela", "Igli", "Zolja", "Osa"…

Objasnio je vrhovni komandant VJ Srbije da je podizanje borbene gotovosti vojske je "blagorodno", da bi se videlo da li negde postoje manjkavosti.

Predsednik Srbije je za početak sledeće godine najavio posetu Emanuela Makrona Srbiji, a koliko u petak ga očekuje radni ručak sa predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Žozepeom Boreljom i specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

J.H./FoNet