Radikalsko-julovski koreni: Srbija kao Belorusija lajt

Zajedno u nove pobede: Aleksandar Vučić i Aleksandar Vulin

2. 12. 2022. / 8.00

"Junak Vučić razvalio Evropu“, naslov je iz Informera. Zašto? Zbog rječnika kojeg je upotrijebio nakon što je Aljbin Kurti imenovao Nanada Rašića za ministra u kosovskoj vladi, a Radu Trajković za njegovu savjetnicu; urednici režimskih tabloida mogu samo skinuti kapu i duboko se pokloniti pred predsjednikom Srbije.

U najkraćem, Evropska unija gaji jadan i bijedan antisrpski odnos, a on već godinama trpi gluposti od svih – u regionu i Evropi. Vučić im zato poručuje da i dalje nastave baljezgati kako je Srbija za nešto kriva, iako nije ni za što.

Sagledajmo sada istup šefa države iz drugog ugla. Diplomacija je već deceniju u njegovim rukama. Kako je vodi čitalac zna: stalno se hvali kako je u svijetu uvažavan kao niko nikad iz Srbije, lični je ortak sa liderima velikih sila, ima veću međunarodnu aktivnost od Tita u najboljim danima, šahovski povlači maestralne diplomatske poteze… Gdje je onda došlo do kratkog spoja, otkud ogromna razlika između riječi i stvarnosti? Konkretno – zašto je Srbija po Vučićevom priznanju toliko usamljena?

Razloga je mnogo, nije baš za sve kriv samo on. No, ključ je u vaćaroškoj i neiskrenoj politici sjedenja na dvije stolice. Kao što mu je promakao pad Berlinskog zida 1989, Vučić nije shvatio ni posljedice ruskog napada na Ukrajinu. To će reći da ako Srbija i nije pod pritiskom da uvede sankcije Rusiji, niko u Briselu, Berlinu ili Vašingtonu ne vodi računa o njenim interesima ili joj u bilo čemu izlazi u susret. Naprotiv, prave ćuške tek slijede.

Da bi u tim okolnostima skrenuo pažnju na sebe, Vučić je povukao Srpsku listu iz kosovskih institucija. Niko se u Evropi nije uzbudio. Neće biti drugačije ni poslije tabloidnog ispada zbog Kurtijevog imenovanja Rašića i Trajković. Prosto – kad čovjek uđe u pogrešan autobus svaka sljedeća stanica je pogrešna. Nema sumnje da kosovski premijer nervira i iritira mnoge na Zapadu. No, on im je za razliku od Vučića ipak saveznik.

Očiglednu frustraciju uslijed položaja u koji je zapao, predsjednik Srbije ispoljava i imenovanjem Aleksandra Vulina za direktora BIA. Sve zajedno djeluje kao povratak radikalsko-julovskim korijenima. Poznat po infantilnom militarizmu, sijanju mržnje prema susjednim narodima, antizapadnom džihadu i metenisanju pred Putinom, Vulin ni najmanje neće doprinijeti bezbjednosti zemlje, a kamoli Srba na Kosovu. Imenovanje ovog čovjeka-skandala isključivo će povećati podozrenje prema Srbiji kao Bjelorusiji lajt. I ništa više.

Na kraju, kuda sve skupa vodi? Izvjesno je samo jedno – Srbiju čeka serija poraza u kojim će se njen predsjednik svaki put predstavljati kao pobjednik.