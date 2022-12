Aleksandar Vulin na čelu BIA: Čovek od poverenja za posebne zadatke

Foto: Zoran Žestić/Tanjug

Aleksandar Vulin je u prethodne dve godine obavljao funkciju ministra unutrašnjih poslova, na koju je došao dosadašnji šef BIA Bratislav Gašić , tako da su ova dvojica funkcionera od posebnog poverenja Aleksandra Vučića prosto izvršili rokadu.

Njegovo imenovanje na čelo BIA ima mnogostruke političke poruke.

S obzirom na način kako se ophodi prema političkim neistomišljenicima, koji su za njega oduvek “strani agenti” i “neprijatelji Srbije”, svakako se može očekivati da bi BIA, pod Vulinom, sa još više entuzijazma i energije uništavala “tačke pobune” u društvu. Za to ima sve moguće mehanizme i alatke: za razliku od obaveštajnih agencija u demokratskim zemljama, BIA ima mnoga ovlašćenja javne policije, pisao je Nedim Sejdinović u tekstu pod nazivom Vulin na čelu BIA: Služba za razaranje opozicije i kritičke misli.

Osim toga, piše Sejdinović, agencija je poslednjih godina ulagala u najsavremenije, moćne softvere za kontrolu modernih komunikacija, pa treba očekivati da se oni upotrebe sa ciljem stvaranja digitalne autokratije. Društvene mreže, kao mesto aktivizma, biće još strože kontrolisane. U samoj službi, za razliku od devedesetih, nema ni naznaka “profesionalnog otpora”. Rezultat je to naprednjačke kadrovske invazije, ali i političke doktrine koja kazuje da treba dobro korumpirati svakoga ko ćuti i radi svoj posao u skladu sa očekivanjima.

BIA je – to pokazuje niz otkrivenih skandala – poslednjih godina pokazala da je aktivna i u susednim državama kao svojevrsni destruktivni element. Nekada se, doduše, u regionu njeno delovanje preuveličava i koristi u unutrašnjopolitičke svrhe, ali uopšte ne treba zanemariti mogućnost da se BIA mnogo aktivnije stavi u službu realizacije sumanute ideje “srpskog sveta”, čiji je upravo Aleksandar Vulin – najveći zagovornik. Naravno da on to neće moći da radi bez Vučićevog befela, ali toliko su se puta prevarili svi oni koji su mislili da se Vučić zaista odrekao svoje politike iz devedesetih, koja je za vreme njegove vladavine samo modernizovana.

Što se tiče međunarodnog aspekta, jasno je da je postavljenje Vulina na čelo BIA-e ustupak Rusiji, piše Sejdinović. Vulin ne samo da ih ne prikriva već se hvali neuobičajno dobrim odnosima sa zvaničnom Moskvom. Moskva se prema njemu odnosi kao prema svom detetu.

