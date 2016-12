Obamin oproštajni pozdrav Putinu



Proterano 35 ruskih diplomata iz SAD, Rusi najavljuju adekvatni odgovor, ali ne žure

SAD su proterale 35 ruskih diplomata i zatvorile dva ruska predstavništva u Njujorku i Merilendu, objašnjavajući taj korak odgovorom na kampanju uznemiravanja američkih diplomata u Moskvi i navodnim ruskim mešanjem u američke izbore. Obamina administracija je takođe objavila niz mera protiv Rusa zbog navodnog hakovanja informacija američkih institucija i individualnih osoba i objavljivanje informacija radi pomoći Donaldu Trampu, koji treba da stupi na predsedničku dužnost 20. januara i drugim republikanskim kandidatima.

Ruski diplomati moraju da napuste SAD u roku od 72 sata. Takođe, svim ruskim zvaničnicima je od petka 29. decembra u ponoć je zabranjen pristup dvema lokacijama (verovatno rezidencijama diplomata) koje su Rusi navodno koristili za skupljanje informacija

Ruska agencija RIA Novosti navodi da se američka ograničenja odnose na šest osoba i pet ruskih organizacija u koje spada i Federalna služba bezbednosti (FSB) Vojne obaveštajne službe (GRU), kao na kompanije koje su im navodno pomagale. . U američki novi sankcioni spisak zapali su šef GRU Igor Korobov, njegovi prvi zamenici Vladimir Aleksejev i Igor Kostjukov, kao i zamenik Sergej Gizunov, kao i Aleksej Belan i Jevgenij Bogačev, čije dužnosti nisu pomenute, ali su navedeni njihovi nadimci.

Američki Departman za domaću bezbednost DHS, Obaveštajne zajednice (ODNI), i Federalne službe bezbednosti FBI izdali su zajedničko saopštenje o zajedničkoj analizi (The Joint Analysis Report) u kome se kaže da je aktivnost ruskih obaveštajnih službi deo decenijske kampanje sajber operacija usmerenih protiv američke vlade i američkih građana. Ta aktivnost obuhvata korišćenje mejlova koji izgledaju kao da pripadaju nekom pojedincu, a ne pripadaju (spearphishing), kampanje protiv vladinih organizacija, kritične infrastrukture, eksperata (think tanks), univerziteta, političkih organizacija i korporacija; krađu informacija od tih organizacija; kao i nedavno objavljivanje nekih od ukradenih informacija. Kaže se takođe da su ruske obaveštajne službe preduzimale razarajuće i oštećujuće sajber napade na kritičnu infrastrukturu i u drugim državama, u nekim slučajevima maskirajući da treća strana preduzima te napade...

Zanimljivo je da ruska TV Raša tudej upućuje čitaoce svog sajta na link ka originalu tog saopštenja i detaljno ga prepričava.

Ruska vojna obaveštajna služba je saopštila da najnovije sankcije neće nikako uticati na njen rad.

Zamenik predsednika Komiteta za međunarodne odnose Ruske dume Aleksej Čepa izjavio je za RIA Novosti da su vesti o zatvaranju ruskih diplomatskih misija zabrinjavajuće i da podsećaju na neku agoniju Obamine administracije koja pokušava da oteža normalizaciju odnosa Rusije s novom administracijom Donalda Trampa.

Predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova je pre nego što je odluka Obamine administracije objavljena, a nakon što je bila najavljena u Vašington postu, izjavila je da će se rikošetirati po američkim diplomatama u Rusiji taj «novogodišnji pozdrav» Obamine administracije, koja se sprema za iseljenje iz Bele kuće, a urušava rusko-američke odnose po principu «posle mene potop»…

Zaharova je , rekla da su u Rusiji umorni od laži o "ruskim hakerima", koju je Obamina administracija pokrenula pre šest meseci, a koja po Zaharovoj, nastavlja da se širi u sa samog vrha Sjedinjenih Američkih Država u traženju izgovora za sopstvenu neuspeh.

Zaharova izjavljuje da će istina o provokaciji orkestriranoj od strane Bele kuće, pre ili kasnije izaći na videlo, pa se poziva na državnog sekretara američke države Džordžije Brajana Kempa da tragovi navodnog hakerskog napada vode do računara na Departmana za domaću bezbednost i da je ta informacija prikrivana optužbama za koje nema dokaza.

Putinov prtparol Dmitrij Peskov je izjavio da će sigurno uslediti ruski proporcionalni odgovor, ali da ne može kazatai kada će to biti, a da će trenutak i odgovor odrediti predsdnik Vladimir Putin. Peskov je inače ocenio da su Obamine najnovije odluke o sankcijama manifestacija nepredvidljivosti agresivne spoljne politike sadašnje administracije u Vašingtonu, koja ima za cilj da potpuno pokvari odnose sa Rusijom, te da Kremlj veruje da takve odluke sadašnje administracije, koja odlazi za tri nedelje, imaju dva cilja: da se definitivno pokvare američko-ruske odnose koji su već na dnu, da se ugroze planovi buduće administracije novoizabranog američkog predsednika, a ovo drugo je potpuno unutrašnja stvar Amerike.

