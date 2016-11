Uzbuna u EU: Putin u televizoru!

Evropski parlament u isti red stavlja ruske medije i Islamsku državu? Ruski mediji tvrde: to je povratak u makartizam…

Propagandni pritisak na EU od strane Rusije i islamskih terorističkih organizacija se povećava, upozorili su članovi Evropskog parlamenta u nezakonodavnoj rezoluciji izglasanoj sa 304 glasova za i 179, sa 208 uzdržanih u sredu 23. 11. 2016, saopštava se u biltenu za štampu EP. U tom saopštenju se naglašava da ta propaganda pokušava da iskrivi istinu, podstiče strah, izaziva sumnju i deli EU.

Radi suprotstavljanja anti-EU kampanjama, članovi Evropskog parlamenta predlažu jačanje male radne grupe EU za "strateške komunikacije" i više ulaganja u podizanje svesti, obrazovanje, online i lokalnih medija, istraživačko novinarstvo i informacionu pismenost.

"Ja sam dobila zadatak da opišem propagandu i državnih i nedržavnih aktera. Videli smo mnoge njene transformacije. Što se tiče Ruske Federacije, situacija je sada jasna. Nakon aneksije Krima i agresije u istočnom delu Ukrajine, mnoge zemlje su potpuno svesne dezinformacija i manipulacija ", rekla je izvestilac Ana Fotiga (Evropski konzervativci i reformisti, Poljska). "Ovaj izveštaj, je toku pripreme, bio meta neprijateljske propagande", dodala je ona.

Rezolucija naglašava da EU treba da se suprotstavi dezinformativnim kampanjama i propagandi iz zemalja kao što su Rusija i nedržavnih aktera, poput DAESH, Al-Kaide i drugih nasilnih terorističkih grupa džihadista.

Neprijateljska propaganda protiv EU i njenih država članica ima za cilj da naruši istinu, izaziva sumnju, da podeli partnere EU i Severnu Ameriku, da parališe proces donošenja odluka, diskredituje institucije EU i podstiče strah i nesigurnost među građanima EU, navodi se u tekstu rezolucije.

Rusija nastoji da podeli

Poslanici Evropskog parlamenta upozoravaju da je Kremlj pojačao svoju propagandu protiv EU nakon aneksije Krima i vođenja hibridnog rata u Donbasu. Oni ističu da je "ruska vlada upotrebila širok spektar alata i instrumenata, kao što je think tank [...], višejezične TV stanica (npr Russia today - Rusija danas), pseudo-novinske agencije i multimedijalne usluga (npr Sputnik) [.. .], društveni mediji i internet trolovi, da izazove demokratskih vrednosti, deli Evropu, okupi domaće podrške i stvori percepciju neuspelih država u istočnoj četvrti EU ".

Rezolucija naglašava da "Kremlj finansira političke stranke i druge organizacije unutar EU" i osuđuje "rusku podršku snagama za borbu protiv EU", kao što su ekstremne desničarske partije i populističke sile.

DAESH cilja EU Članovi Evropskog parlamenta konstatuju da su Evropska unija i njeni građani glavne mete DAESH pozivaju zemlje članice EU da rade na zaštiti društva da povećaju otpornost protiv radikalizacije. Oni predlažu u borbi protiv DAESH, "uključe i postanu vidljiviji i glavni muslimanski naučnici koji imaju kredibilitet da delegitimišu propagandu DAESH." Informaciona pismenost

Da se suprotstavi anti-EU kampanjama, poslanici Evropskog parlamenta sugerišu ulaganje u podizanje svesti, obrazovanja, online i lokalnih medija, istraživačkog novinarstva i informatičke pismenosti, koja bi omogućila građanima da kritički analiziraju medijski sadržaj. Podjednako je važno da se prilagode komunikacije u određenim regionima, uključujući i pristup informacijama na lokalnim jezicima, navodi se u tekstu.

Rezolucija EP takođe ukazuje na produbljivanje saradnje EU i NATO-a na polju strateških komunikacija, jačanje grupe EU za strateške komunikacije i na pružanje veće podrške za jačanje medija i otpornosti na propagandu u zemljama EU i u susedstvu…

( MEPs sound alarm on anti-EU propaganda from Russia and Islamist terrorist groups PLENARY SESSION Press release - External relations − 23-11-2016 - 13:35)

Ruski odgovor: makartizam dece CIA

Na sajtu ruske TV RT se o raspravi u Evropskom parlamentu 23. novembra 2016. izveštava se pod naslovom «Тоталитарные тенденции»: как борьба с пропагандой в ЕС становится борьбой с инакомыслием - "’Totalitarne tendencije: kako borba promociju EU postaje borba sa neistomišljenicima" . U izveštaju se kaže da je u Strazburu završena raspravu o rezoluciji Evropskog parlamenta o borbi protiv ruskih medija, tokom koje su govorili o televizijskom kanalu RT i agenciji Sputnik, pa se naglašava da autori dokumenta izjednačavaju opasnosti od ruske propagande sa opasnošću od propagande (kako se uvek naglašava u Rusiji zabranjene) "Islamske države" i terorističkih organizacija.

Preporuke protiv "Putinovih korisnih idiota" U Velikoj Britaniji, pojedinci, pokreti i partije sa obe strane političkog spektra su produbile veze sa Rusijom. Neki su hvalili Putina i izrazili svoju podršku ruskim akcijama u Ukrajini; drugi su putovali u Moskvu i drugde i učestvovali u događajima u organizaciji Kremlja ili organizacija koje Kremlj podržava; više od toga, pojavili su se na ruskim propagandnim mrežama. Neki pokreti su čak usklađeni sa organizacijama u Rusiji koje podržava Kremlj, iako imaju poglede dijametralno različite od njihovih; ovo je naročito slučaj za levičarski orijentisanim organizacijama u Velikoj Britaniji, koje su uspostavile veze sa ekstremno desničarskim pokretima u Rusiji. U eri kada marginalni pojedinci i stranke u Velikoj Britaniji traže veći uticaj, Rusija se često prčinjava kao tačka ideološke konvergencije, a Putin se pričinjava kao varljivi i opasni prijatelj. Ali šta to znači za Veliku Britaniju? I šta druge zemlje mogu da nauče iz ovog iskustva? Postoji veliki broj preporuka koje proizilaze iz zaključaka u ovom radu: Aktivisti, novinari i političari treba učine javnim pro-ruske veze pojedinaca i partija širom političkog spektra i ospore kredibilitet ovih subjekata preko političkih debata.

Lične i organizacione veze levih i desničarskih političara i stranaka i njihovih ruskih partnera treba mapirati širom Evrope.

Pojedinci i levi i desni pokreti su povećali svoj uticaj preko Evrope, kontinent se mora probuditi zbog ovog podmuklog načina finansiranja.

Parlamenti širom Evrope bi trebalo da izmeni postojeće zakone ili donesu nove zakone koji prisiljavaju političare da obznane sve svoje medijske nastupe, a i to da li dobijaju novac za njih ili ne.

Akademici, komentatori i drugi treba da podignu svest na Zapadu o prirodi ruskog režima. O autoru izveštaja Endrju Foksal (Dr Andrew Foxall, Dphil, University of Oxford) je direktor Centra ruskih studija u The Henry Jackson Society. Njegova prva knjiga «Etnički odnosi u postsovjeskoj Rusiji» (Ethnic Relations in Post-Soviet Russia) je objavljena u oktobru 2014. (Routledge)

U izveštaju RT se takođe govori o predstavljanju izveštaja Endrju Foksala direktora britanskog Centra za proučavanje Rusije Henry Jackson Society ), u kome se poziva da se identifikuju i prate svi evropski političari koji daju komentare u ruskim medijima (videti tekst u okviru).

RT u tom kontekstu citira publicistu i aktivistu za ljudska prava Krega Mareja (Craig John Murray, rektor univerziteta Dundee, bivši britanski poslanik u Uzbekistanu, dao ostavku, razobličavao kršenje ljudskih prava u vreme kada su Amerikanci tamo postavili bazu, prim. M. M.), koji tvrdi da je organizacija Henry Jackson Society - delo CIA.

"U početku, nije bilo ništa više od projekta CIA. Henry Jackson Society se finansira prvenstveno iz sredstava CIA, oprana kroz različite izuzetno desničarske američke fondove. Stoga je izuzetno smešno kada počnu da nekoga optuže i da ukazujući na opasnost od stranog uticaja.» (Kreg Marej)

Bivši britanski parlamentarac, britanski i škotski laburistu Džordž Galovej je za RT objašnjavao da je organizacija Henry Jackson Societydobila ime po američkom senatoru Henriju Džeksonu, istaknutoj ličnosti aktivnoj u političkoj areni usred Hladnog rata između SAD i Sovjetskog Saveza: "On se zalagao za nastavak trke u naoružanju i rat između Istoka i Zapada. Iz ovoga možemo zaključiti o kakvom analitičkom centru je reč. " (Senator Henri Džekson je bio kritičar Makartija, ali je bio pristalica Vijetnamskog rata i protivnik detanta, neuspeli kandidat za demokratsku nominaciju 1976. prim m. m.)

RT citira i Džona Vajta, pisca (zapravo političkog komentatora koji piše za mnoge sajtove, neke od poznatih listova kao što su Independent, Morning Star, Huffington Post, Counterpunch, a relativno često komentariše zbivanja za RT), koji kaže da je sve ovo nije ništa drugo do "veoma grub i očajnički pokušaj povratka u doba makartizma." Po njemu Centar za istraživanje je gomila desničarskih žestokih rusofoba i mentalno neuravnoteženih neokonzervativaca koji brane svoje interese. Oni bi se radije vratili u 1950-e i Hladni rata, ali, na njihovu veliku žalost, svet se promenio, a oni su zaglavljeni u prošlosti ", - sumirao je za RT Džon Vajt.

Kaže se takođe da nacrt rezolucije, čiji je autor Evropski parlamentarac iz Poljske, Ana Fotiga, sadrži jezik, koji se graniči s predlogom da se uvede cenzura protiv ruskih medija, da se zabrani ljudima da iskazuju alternativnu tačku gledišta, različitog od službenih stavova vlasti, te da se u njemu poziva EU da dođe do "konkretnih zakonskih inicijativa radi efikasnijeg i odgovornijeg u rešavanja problema dezinformacija i propagande".

Poslanik Evropskog parlamenta Žan-Luk Šafauzer (Front National, Francuska, neki ga nazivaju ruskim ambasadorom Marine Lepen, prim m. m.) tvrdi da je britanski sistem počeo da poprima totalitarni karakter.

Šafauzer je istakao da je Zapad stigao do apsurda da na listu pretnji u niz stavlja ID i Rusiju. "Mi smo počeli da gubimo dodir sa realnošću i zdravim razumom. To je tako ludo, ne znam - da li da plačem ili se smejem, ", dodao je on.

Prema ruskoj agenciji "Interfaks", tokom rasprave o dokumentu, šefica diplomatije EU Federika Mogerini je pozdravila predlog evropskih parlamentaraca da se ojačaju dve radna grupa EU koje treba se suprotstave propagandi, "mediteranska» (protiv terorističkih organizacija) i istočnu (protiv Rusije)".

RT takođe navodi da se u tekstu izveštaja, koji se pojavio na društvenim mrežama dva dana pre rasprave, govori o potrebi da se identifikuje širom Evrope "šema ličnih kontakata i odnosa na organizacionom nivou između političara levog i desnog krila i njihovih ruskih kolega."

Pod podnaslom "Kao u nacističkoj Nemačkoj" RT citira Britanca Galoveja, koji kaže da apsurdan uslov koji obavezuje političare da prijave sve slučajeve svog pojavljivanja u medijima: "Možda svi oni koji su posetili RT kanal treba da zašiju na odeću velike crvene zvezde, slične žutim Davidovim zvezdama, koji su nacisti prinudili Jevreje da nose kao karakterističan znak".

Galovej je za RT još rekao: "Želim da pomenem jednu stvar, koju neki gledaoci ne mogu da znaju. Britance šalju u zatvor ako ne plate (pretplatu) Broadcasting Corporation BBC skoro 150 funti godišnje. Mnogi jednostavno ne mogu da priušte te troškove, ali su primorani da plate, da ne bude u zatvoru, "- rekao je RT britanski političar, koji za RT tvrdi da je Zapad u stvari, jednostavno u panici, jer, na kraju krajeva, sve više i više ljudi u svetu gleda RT, jer je kanal uživa poverenje publike...

"Parlament je zabrinut zbog ruske propagande, ali ne postoji ruska propaganda. Postoje samo ljudi koji nam govore o tome šta se stvarno dešava. O realnosti, koju je Evropski parlament ne priznaje. To jest, oni koji nam govore istinu, optuženi su propagandu"- rekao je on u intervjuu za RT.

( «Тоталитарные тенденции»: как борьба с пропагандой в ЕС становится борьбой с инакомыслием, RT 23 ноября 2016, 01:32)

( Putin’s Useful Idiots: Britain’s Left, Right and Russia (PDF)) henryjacksonsociety.org )

( henryjacksonsociety.org )