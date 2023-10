Vlast kao sirotinja u vreme svinjokolja

Kad se desi da vodim goste kroz svoj grad, toliko mi je stalo da im prikažem najlepše strane mesta u kome živim da i sam sebi zvučim neobično. Toliko je to različito od onoga što mnogo češće u javnosti radim, a to je prikazivanje svih gradskih disfunkcionalnosti, javašluka i osionosti lokalne takozvane vlasti. Kad mi neko dođe, ja želim da on moj grad zavoli. Da mu tu bude lepo i da ode sa lepim utiscim