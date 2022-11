Vetar, sunce i krovovi budućnosti

Od 2000. godine do danas Srbija je zbog ekstremnih vremenskih prilika izgubila više od 6 milijardi evra – štete od suša u poljoprivredi 2012. i 2017. iznosile su između 1,5 i 2 milijarde, a od poplava 2014. preko 1,5 milijardi. To su gubici koji se mogu izraziti novcem, za razliku od onih u zdravlju i ljudskim životima. Ove vremenske prilike su posledica porasta prosečne godišnje temperature u Srbiji od 1–1,5 °C u odnosu na period od 1961 do 1990. “A sada zamislite štete i gubitke