Treća sreća

Već prvi meseci rada trinaestog po redu saziva Narodne skupštine od uvođenja višestranačja razuverili su čak i one najoptimističnije koji su se nadali da će zbog partijskog pluralizma parlament zaličiti na dom u kom je dijalog dobrodošao. To što u poslaničkim klupama sede svi, od desnih do zelenih i levih poslanika, tek delimično poboljšava sliku Skupštine, koja je još uvek daleko od funkcionalne i demokratske.

Osim standardnih optužbi i sočnih epiteta za pljačkanje i vele