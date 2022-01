Analiza

In the land down under: Novak Đoković

Foto: AP Photo/Hamish Blair

12. 1. 2022. / 20.46

Sumnjivo lice Novak Đoković: Forenzika slučaja

Ispostavilo da je posle analize QR kodova, vremenskog pečata koji ima svaki digitalni sertifikat kao i broja sertifikata na PCR testovima od 16. i 22. decembra na neki način sporna celokupna dokumnatacija sa kojom je Đoković doputovao u Australiju. A srpska vlast koja je proteklih dana od njega pravila veću svetinju od Kosova i samo što ga nije stavila u preambulu Ustava, sada se za svaki slučaj od njega ograđuje da se globalni mediji slučajno ne bi okrenuli protiv nje