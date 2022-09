Strujni udar

Krajem avgusta došlo je do kolapsa na tržištu struje u Evropi: cena struje na tzv. spot tržištu za kupovinu godinu dana unapred u Francuskoj u jednom trenutku je prešla i magičnu granicu od 1000 evra za megavat-sat, dok se u Nemačkoj približila toj sumi. To je fantastično visoka cena, neodrživa i za stanovništvo i za privredu. Inače, cena struje se na tržištu u prethodnih desetak godina, sve do leta 2021. godine, kretala oko 45 evra.

Problemi na tržištu struje su počeli još