Šta je ostalo od grada

“Ni u najcrnjim snovima nisam pomislio da će doći do rata u Jugi, a kamoli do opsade Sarajeva. Ni dan-danas ne mogu da shvatim kako je to moglo da se desi, da se gađaju civili, ubijaju djeca…”, kaže Haris Bjelak, koji je 6. aprila 1992. godine, kada je počela opsada glavnog grada Bosne i Hercegovine, imao 28 godina. “Već tokom zime, Jugoslovenska narodna armija je rasporedila artiljeriju na brdima oko Sarajeva i formirala obruč. Na pitanje nezavisne televizije Jutel zašto se kopa