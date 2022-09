Prvi govor Čarlsa Trećeg: Obećanje doživotne službe naciji

Nastavlja obećanje svoje majke: Britanski kralj Čarls Treći

Kralj Čarls Treći obratio se danas javnosti prvi put kao novi monarh.

Njegov govor je bio emotivan i dostojanstven.

Kralj Čarls je izrazio "duboku tugu“ zbog smrti njegove "voljene majke“. Rekao je da se njena posvećenost služenju narodu nikada nije pokolebala i da je "definisala ceo njen život“.

Podsetio je da kad se zavetovala da će biti odana i posvećena svom narodu, "to je bilo više od obećanja. To je bila duboka lična posvećenost koja je definisala njen ceo život", rekao je on.

Britanski kralj je rekao da se kraljica žrtvovala i da je njena posvećenost ostala jaka "kroz vremena promena i napretka, ali vremena radosti i slavlja, i kroz vremena tuge i gubitka“.

Istakao je da su je ljubav prema tradiciji i napretku učinili velikom.

"Naklonost, divljenje i poštovanje koje je izazvala postali su obeležje njene vladavine“, rekao je on. "I kao što svaki član moje porodice može da svedoči, ona je spojila ove kvalitete sa toplinom, humorom, i nepogrešivu sposobnost da uvek vidi najbolje u ljudima."

"Dugujemo joj najiskreniji dug koji jedna porodica može da duguje svoijoj majci za njenu ljubav, naklonost, vođstvo, razumevanje i primer“, rekao je Čarls Treći.

"Njen život bio je dobro proživljen život, obećanje koje je sudbinski održala“, rekao je.

On sam, obnavlja njeno obećanje o doživotnoj službi naciji.

"To obećanje doživotne službe obnavljam vam svima danas."

Pomenuo je svoju suprugu Kamilu koja mu je, kako je rekao, savetnica i oslonac, i sinove Vilijema i Harija. Objavio je da Vilijem sada postaje princ od Velsa uz podršku njegove supruge Katrin, izrazio ljubav Hariju i Megan koji svoj život grade u inostranstvu.

Prvi govor novog britanskog monarha bio je snimljen ranije danas, i emitovan večeras u 19 časova po našem vremenu.

S.Ć./BBC

