Postoji li u Srbiji kult oružja?

Za mali grad poput Ćuprije bio je to strašan i, na svoj način, veliki događaj koji se pamti i danas, pola veka kasnije. Te 1974. godine osmogodišnja devojčica, školska drugarica potpisnika ovih redova, pronašla je očevu lovačku pušku, puška je opalila i pogodila dete. Bio je to jedan od najvećih sprovoda u istoriji grada. Kako to biva u maloj sredini, isplele su se silne priče iz manje ili više nepouzdanih izvora, počev od komšijskih do policijskih, ali sistemske rasprave o pose