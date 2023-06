Pismo budućem ministru prosvete 2.0

Pre tačno deset godina, jedan ministar prosvete je zbog propusta pri štampanju testova za malu maturu morao da dâ ostavku. Nije on (Žarko Obradović) bio ni izbliza toliko kriv koliko su bili njegovi nadobudni saradnici. Ipak, ostavku je dao on, oni su ostali. Zna se ko su tu zimzeleni, a ko listopadni. Sve sam to pratio iz prvog reda jer sam baš tih dana preuzeo rukovođenje centrom za ispite koji izrađuje test