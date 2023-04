Naslednici partijske zaostavštine Mila Đukanovića

Davne 1997. godine Milo Đukanović je podneo ostavku na mesto potpredsednika Demokratske partije socijalista. Mesec dana kasnije se vratio na isto mesto i na njemu ostao do razlaza sa Momirom Bulatovićem i rascepa stranke. Sada – dvadeset šest godina kasnije – Đukanović je podneo ostavku na mesto predsednika partije čiji je bio neprikosnoveni lider. On je to sigurno još uvek. Da li će se ikada vratiti?

Nesporno uspešna politička karijera Mila Đukanovića tesno je povezana sa usp