Moj odgovor njima

Mada je od susreta lidera Stanke slobode i prave Dragan Đilasa sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prošlo nekoliko dana, reakcije se ne stišavaju.

“Postoje ljudi koji čekaju da im nebo padne na glavu i oni koji vide da se to sprema i pokušavaju da to spreče. Ja pripadam ovim drugima”, objašnjava Dragan Đilas za “Vreme” kako je došlo do susreta sa Aleksandrom Vučićem. “Postoje dva pristupa za rešenje situacije u kojoj smo se našli. Prvi, da sačekamo da institu