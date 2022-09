Milo Đukanović: Vučić nije za Evropu

Šampion vlasti: Milo Đukanović

Saradnja sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem je proteklih godina vrlo redukovana zbog razlika u politikama koje personifikujemo, izjavio je za Radio Slobodna Evropa predsednik Crne Gore Milo Đukanović , koji je uveren da će zemlja na čijem je čelu biti prva naredna članica Evropske unije.

Đukanović je rekao da sumnja u proevropske ambicije Vučića: "Ako neko promoviše politiku gde bi se država Srbija pojavljivala kao patron nad Srbima u drugim državama, to nije evropska politika. Ta politika nas je devedesetih godina, sećate se, dovela do rata“. Objašnjava da je Srbija tada imala želju da zaštiti bosanske Srbe, "pa znamo do čega je to dovelo“.

Priznao je da je i sam bio deo te politike, pa zna ko su bili njeni kreatori: "To su bili ključni ljudi većih država na prostoru bivše Jugoslavije, koji su tada pokušali da promovišu ili da obnove ideju stvaranja tri uvećane države na prostoru Zapadnog Balkana, što se završilo sa 150.000 ljudskih žrtava“.

Đukanović je rekao da ne veruje u prečice na putu ka EU, odgovarajući tako na pozive lidera država Zapadnog Balkana, koji su učestali posle ruske invazije na Ukrajinu, da se državama ovog dela Evrope olakša put ka članstvu u EU u strahu da bi mogle potpasti pod negativan ruski uticaj.

"Moj stav je da sve zemlje Zapadnog Balkana treba da imaju svoje mesto u EU, ali do kojeg će doći nakon bezuslovno realizovanih, kvalitetnih sveobuhvatnih društvenih reformi. Dakle, ne verujem u prečice na putu ka EU“, izričit je bio predsednik Crne Gore.

Rekao je i da je Crna Gora spremna da ispuni sve slove, pre svega u oblasti vladavine prava koja je postala ključna tačka pregovaračke agende sa EU. Smatra Đukanović da bi Crna Gora, kao članica NATO-a i "na bazi do sada učinjenog“ mogla biti prva sledeća članica EU.

Atentat na Vučića

Najnoviji intervju Mila Đukanovića je jedan u nizu poteza u sklopu prepucavanja na relaciji Beograd-Podgorica.

Sa druge strane, pedstavnici vlasti u Srbiji optužuju Mila Đukanovića da je mafijaš i da je bio naručio ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučić, jer on, Vućić, stoji, tako je objašnjeno, na putu planovima i ekspanziji organizovanog kriminala.

Ministar policije Aleksandar Vulin saopštio je tako početkom godine da je Ministartstvo unutrašnjih poslova 14. januara dobilo informaciju da je organizovana kriminalna grupa, na čijem je čelu vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, za kojim je Srbija izdala poternicu, spremala atentat na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Tu informaciju je, navodno, pod oznakom "hitno“ MUP posredstvom Evropola dobio od pripadnika policije "jedne zemlje članice Evropske unije“. Tu se radilo o operativnim informacijama o jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi sačinjenoj od članova iz raznih zemalja.

"Nakon što smo se na više ekspertskih nivoa uverili u kvalitet i vrednost dobijene informacije, pripadnici MUP-a, BIA, zajedno sa predstavnicima Evropola i partnerskih službi, su pokrenuli opsežnu akciju na utvrđivanju identiteta svih pripadnika ove zločinačke organizacije koja za cilj ima ubistvo predsednika Vučića", rekao je tada Vulin.

Zvicer je, po Vulinu, odgovoran za šverc i ilegalnu prodaju narokotika, ali i ubistva počinjenih u Srbiji, Crnoj Gori i drugim zemljama.

"Da li je Radoje Zvicer ovu grupu, zločinačku organizaciju okupio i organizovao da bi ubili Vučića po sopstvenom nahođenju ili je dobio naredbu od svog političkog vođe (Mila Đukanovića), pokazaće istraga. Do tad pripadnici MUP-a i BIA-a o svakom saznanju obaveštavaće Tužilaštvo za organizovani kriminal, ali isto tako će u saradnji sa vojnoobaveštajnim strukturama učiniti sve da se naš ustavni poredak i svakodnevni način života sačuva, ali i bezbednost i život predsednika Vučića", istakao je Vulin.

Istraga do sada ništa nije pokazala.

