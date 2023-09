Medijska ruta “Srbije protiv nasilja” dok se rijaliti “Elita” uredno emituje na TV Pink

Foto: Izvor: FoNet

Ovo je bio prvi put da je okupljanje ispred Vlade Srbije, a ne ispred Skupštine, zbog probe za promociju najmlađih oficira, zbog čega je, između ostalog , i pomeren protest "Srbija protiv nasilja".

Ova "medijska ruta" odabrana je jer je jedan od zahteva protesta – ukidanje rijaliti programa – ponovo aktuelan na Pink televiziji. Naime, prvobitno je vlasnik TV PINK Željko Mitrović rekao da će ukinuti rijaliti, i skratio tada trajanje rijalitija Zadruga. U septembru, kao da se ništa nije dogodilo, počeo je sa emitovanjem rijaliti "Elita" sa gotovo istom formom i učesnicima kao Zadruga.

Foto: FoNet

Ona je u razgovoru za N1 istakla da opozicija traži razdvajanje izbora, odnosno da prevremeni beogradski i parlamentarni izbori budu održani do kraja godine, a da se lokalni i pokrajinski izbori održe u redovnom terminu naredne godine. Tepić je naglasila da SSP već 18 meseci traži beogradske izbore zbog nelegitimne vlast, a parlamentarni izbori su došli kao zahtev nakon dva masovna ubistva, jer vlast ignoriše zahteve protesta "Srbija protiv nasilja". "Izbori su jedini način da se ispune zahtevi protesta, da se promeni vlast i da ih neka druga vlast ispuni", istakla je Tepić. Pročitajte još Ništa od ukidanja: Škola i rijaliti “Elita” počinju u isto vreme Na pitanje da li će se odazvati konsultacijama koje je pominjao predsednik Srbije, Tepić je rekla da one nisu ustavna obaveza i da ne vidi čemu konsultacije sa čovekom koji ništa nije uradio. Ona je dodala da veruje da će se opozicija držati zajedno i zauzeti zajednički stav prema konsultacijama. Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić izjavila je na protestu, komentarišući današnje navode predsednika Srbije Aleksandra Vučića o izborima, da ništa novo nije rekao.

Građani su takođe, ispunili nadvožnjak nedaleko od mosta Gazela, i uzvikivali "Ostavke, pa robija".

Grbović: Verujem da neće biti zvaničnog poziva

Predsedik Pokreta slobodnih građan Pavle Grbović rekao je večeras, komentarišući najvu predsednika Srbije da će održati konsultacije o izborima, da će sačekati zvanični poziv, ali da veruje da ga neće biti.

On je za televiziju N1 rekao da je Vučić izbore najavio šest puta ove godine, ali nikada zvanično. "Nećemo da reagujemo na takvu vrstu medijskih najava, koja je za njega raskusurivanje sa opozicijom između hvatanja za parizer i krompir iz potrošačke korpe. Sačekaćemo da dobijemo poziv", rekao je Grbović.

Lutovac: Mi tražimo slobodne izbore

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac izjavio je večeras da opozicija traži odvojene izbore, prevremene beogradske i parlamentarne do kraja godine i da nemaju o čemu da se konsultuju, osim o prelaznoj vladi koja bi izbore raspisala sa poštenim uslovima.

"Ako je Aleksandar Vučić, kada je rekao da je spreman za izbore, mislio na one koje je do sada raspisivao, to nisu izbori. Mi tražimo slobodne izbore. Nemamo oko čega da se konsultujemo, očekujemo da se raspišu parlamentarni i beogradski izbori", rekao je Lutovac za N1. Prema njegovim rečima, jedina tema konsultacija može biti neka prelazna vlada, koja bi izbore raspisala po poštenim uslovima. Lutovac je dodao da ako vlast misli da raspisuje izbore pod uslovima kao do sada, imaće kampanju na ulicama u celoj Srbiji.

Devetnaesti protest "Srbija protiv nasilja" završen je u petak uveče u Beogradu. Skup je bio zakazan u 19 sati ispred Vlade Srbije, odakle su građani, Ulicom kneza Miloša, Bulevarom kneza Aleksandra Karađorđevića, stigli do zgrade TV Pink.