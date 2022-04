Korona na bosansko hercegovački način

Iako je do izbijanja epidemije tada novog korona virusa došlo još krajem 2019. godine u Vuhanu u Kini, bosanske vlasti to nisu baš najozbiljnije shvatale. Doduše, malo ko i jeste. Kako god bilo, preselila se korona vrlo brzo i u Evropu, a zvanično Sarajevo i zvanična Banja Luka i dalje nisu previše ozbiljno shvatali situaciju. Bilo je tu opštih mjesta poput onoga “imamo svega”, ali se ta priča brzo izvitoperila jer ne samo da nije bilo svega u smislu materijala, već što je još go