Finale NBA lige: Nikola Jokić u pohodu na prvu titulu

Ukoliko Jokić uzme titulu, po američkim standardima postaće jedan od najboljih centara u istoriji košarke

Foto: AP Photo/David Zalubowski

Da li je broj osvojenih titula jedino merilo o tome koliko si veliki igrač u istoriji NBA lige? Čarls Barkli, Alen Ajverson, Patrik Juing, Redži Miler, Džon Stokton, Karl Meloun, Pit Marević i još mnogo drugih nisu došli do šampionskog prstena.

Denver Nagetsi su sa Nikolom Jokićem sada u finalu NBA lige. Ukoliko Jokić uzme titulu, po američkim standardima postaće jedan od najboljih centara u istoriji košarke. Jer ne postoji centar koji je više uticao na igru jednog tima, i to je očigledno, ali još očiglednije je da je promenio istoriju košarke.

Dolazi veliko finale protiv Majami Hitsa koji su posle sedam utakmica protiv Boston Seltiksa izborili finale. Nema ekipe koja je favorit u ovom trenutku protiv Denvera, pa tako to nisu ni Hitsi.

Pomršeni konci

Ovo finale nije bilo očekivano. Američki mediji su se unapred naslađivali okršajem Bostona i Lejkersa. Kako je samo u trenutku podignuta marketinška mašinerija NBA lige. Ređale su se slike velikih finala koja su ova dva kluba igrala osamdesetih godina prošlog veka, epski rat na terenu Medžika Džonsona i Larija Birda.

Lebron Džejms bi u tom priželjkivanom finalu bio sa jedne, Džejson Tejtum sa druge strane. Bajka kakvu samo američki novinari mogu da smisle – Lebron Džejms se povlači u penziju sa titulom NBA lige.

Denver i Majami su pomrsili konce ovom scenariju. Sa ulaskom Nagetsa u finale počela je da se preispituje i odluka o MVP nagradi koja je ove godine dodeljena Embidu. Do sada usamljenom Barkliju pridružuju se razni sportski komentatori i bivši igrači u hvalospevu Jokiću. Celokupna košarkaška javnost u Americi daje Denveru ulogu favorita.

Pamte se samo pobednici

Igraju dva potpuno različita tima. Sa jedne strane Denver koji igra lepršavu košarku sa prepoznatljivom igrom u napadu, gde se sve vrti oko Jokića i Mareja. Sa druge ratoborni Majami koji predvodi najveći ratnik i prgavac NBA lige Džimi Batler zajedno sa jednim od najboljih odbrambenih igrača NBA lige Bamom Adebajom.

Nikola Jokić je lako izlazio na kraj sa Adebajom u poslednjih nekoliko godina. Denver je u poslednje 3 godine šest puta pobedio Majami u regularnom delu prvenstva, ali je plej-of potpuno drugačija vrsta košarkaške igre.

Majami je to najjasnije pokazao. Pobedio je u prvom kolu Milvoki Bakse, prvoplasiranu ekipu regularnog dela i u finalu Boston Seltikse. Milvoki i Seltiksi su imali više pobeda u regularnom delu od Denvera. Toliko o ekipnoj snazi Majamija koju sa klupe vodi Erik Spolstra, a sa mesta predsednika kluba legendarni Pat Rajli, tvorac uspeha Lejkersa iz osamdesetih godina prošlog veka sa kojima je uzeo četiri titule i osvajač NBA prstena kao trener Majami Hitsa u sezoni 2005-2006.

Denver Nagetsima je ovo prvo veliko finale u istoriji kluba. Nadamo se da će osvojiti titulu ove godine, pre svega zbog Nikole Jokića. Sa osvojenom titulom NBA lige po svim standardima bi ušao u krug najvećih centara NBA lige svih vremena. On sam kaže: "Već smo zaboravili da smo ovogodišnji prvaci Zapadne konferencije NBA lige, a svi drugi će to zaboraviti za godinu ili dve. Ako postanemo prvaci to se nikad ne zaboravlja“.