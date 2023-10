DS: Hitno povući nove zakone o medijima

Foto: Screenshot N1

Demokratska stranka (DS) pozvala je danas Vladu Srbije da hitno iz procedure povuče zakon o elektronskim medijima zbog "podmetanja" dva stava u član 122. ponuđenog zakonskog teksta, navodi se u saopštenju koje je potpisala poslanica i članica skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje Tatjana Manojlović.

"Reč je o dva stava koja je poput kukavičjih jaja umetnula aktuelna vlast sa očiglednom namerom da destimulativnim uslovima sa medijskog tržišta otera kablovskog operatera nad čijim radom nema kontrolu", ocenila je Manojlović.

Ona je dodala da je kabinet premijerke Ane Brnabić mimo znanja članova Radne grupe koji su radili na izmenama medijskih zakona preko noći u Zakon o elektronskim medijima dodao dva stava koji idu na štetu kablovskih operatora, a u korist emitera sa nacionalnom frekvencijom.

"Prema de fakto krivotvorenom tekstu predloženog zakona, operatori će biti dužni da numerišu kanale onako kako je propisano zakonom, uz obavezu da na prva tri mesta idu programi javnog servisa (RTS1, 2 i 3), a potom televizije sa nacionalnom frekvencijom – Pink, Hepi, B92 i Prva", navela je Manojlović.

Diskutabilna uloga REM

Ona je dodala da je sporno i rešenje po kojem će, ako operatori ne postignu dogovor o ceni reemitovanja sa tim televizijama, tu cenu odrediti Regulatorno telo za elektronske medije (REM).

"Šta radi i pod čijom je kontrolom REM, svima je dobro poznato, pa se sa sigurnošću unapred može reći i kakav će biti stav tog regulatornog tela", istakla je Manojlović.

Tamara Filipović iz NUNS-a rekla je portal NovaS da bi odnos operator- emiter trebalo da reguliše tržište, a ne REM. Dodaje i da joj nije poznato da je to praksa bilo gde.

"Nema opravdanosti da to reguliše Regulatorno telo za elektronske medije (REM). Nisam sigurna da to ima neku opravdanost. Ne znam ni da li te odredbe negde postoje, ni da li je to evropska praksa. Svakako nije nešto što je regulisano Evropskom audiovizuelnom direktivom, sa kojom bi ovaj naš zakon trebalo da se uskladi“, kaže Filipović.

Demokratska stranka poziva i ostale opozicione političke organizacije, strukovna udruženja i čitavu demokratsku javnost na zajedničku akciju kako bi sprečili vladajući režim da uoči izbora na brzinu nameće antidemokratske i dugoročno veoma štetne zakonske propise.

Gušenje medijske slobode

“Novi Zakon o elektronskim medijima nedvosmisleno vodi do gušenja slobode govora i nedopustivo je da kao takav bude usvojen. Prisiljavanjem operatora da emituju prorežimske kanale, da za to još i plaćaju astronomske sume i da im bude zabranjeno da ih skidaju sa programa, vlast je našla savršen način da zatre pluralizam mišljenja jednom za svagda. Kada vam država naređuje šta morate da gledate i slušate, to više nije ni cenzura, to je potpuna autokratija i legitimizacaja jednoumlja”, rekla je Ana Lalić, predsednica NDNV za portal NovaS.

Ona je dodala i da od ovog zakona zavisi da li će građanima biti ostavljen izbor.

