Direktor niške klinike: Nemojte da nam podmećete političke ambicije

Radeći prekovremeno 12 uzastopnih vikenda, tim Klinike za kardiohirurgiju niškog Univerzitetskog kliničkog centra operisao je 252 pacijenta i eliminisao listu čekanja, ali je umesto pohvala ministarka zdravlja Danica Grujičić rekla da je taj postupak diskutabilan, a bivši lider Sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić da članovi tima kardiohirurgije zapravo urušavaju zdravstveni sistem.

"Ministarka je rekla da smo mali, beznačajni i da treba da ćutimo, a drznuli smo se da tražimo institut", izjavio je za TV N1 direktor Klinike za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Niš Dragan Milić

"Mi želimo da popravljamo sistem, koji je očito bolestan. Ako mislimo da su liste čekanja normalna stvar, onda nešto nije u redu s nama. Čim postoje liste čekanja, znači da sistem nije dobar, a naša želja je da ga promenimo u korist pacijenta“, kazao je Milić.

Pacijenti pretvoreni u robu

Prema njegovom mišljenju, pacijenti su u ovakvom sistemu pretvoreni u robu i suočavamo se sa komercijalizacijom zdravstva. "Slušam reklame ‘ova i ona privatna klinika’, neverovatno je koliko je bolest postala komercijalizovana. Mi smo se od pacijenta udaljili, a mnogo je tome doprineo kovid. Moramo sada da nađemo način da pomognemo pacijentima“, rekao je Milić.

Komentarišući reakciju ministarke Grujičić, on kaže da je bila "nekako neprimerena“.

Radili smo u kontinuitetu gotovo 100 dana, 12 vikenda zaredom, a onda je rečeno da nismo radili bitne već nebitne operacije. Ja ne znam koje su to intervencije nebitne“, istakao je Milić.

Bez političlkih ambicija

Dodao je da problem Nišlija i tog regiona nije rešen time što su dobili novi Klinički centar. "Klinički centar je delimično rešio problem, ali kada će pacijenti sa juga Srbije biti ravnopravni sa pacijentima u Beogradu. Neko se drznuo da kaže da Niš nije sagledan kako treba i pitam kad će taj maćehinski odnos prema Nišu da stane“, upitao je Milić. On je istakao da nema nikakve političke ambicije.

"Kažu mi da treba da se oformim pokret i da se kandidujem da budem gradonačelnik. Koje je to tek ludilo. Svako od nas treba da radi svoj posao, ne možete da očekujete od lekara da budu dobri gradonačelnici. Mi smo pobrkali lončiće. Nemojte da nam podmećete političke ambicije“, poručio je Milić.

On je potvrdio da će tužiti Panića i da će on na sudu morati da dokaže da su neki lekari i medicinsko osoblje radili pod pritiskom. "On je povredio celu našu kliniku. Ljudi su povređeni, rekli smo da ne tražimo ordenje, ali nećemo dozvoliti ni da nas nipodaštavaju“, rekao je Milić.

