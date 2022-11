Bitka za Herson: Rusi se povukli, urušio se Antonovski most

Pre rata: Most na Djepru u gradu Hersonu

Mediji izveštavaju da se delimično srušio Antonovski most, jedina bliska veza zapadne obale Djepra, gde nadiru ukrajinske snage, i istočne, koju kontrolišu Rusi god grada Hersona . Već oštećeni most navodno je miniran. Jedna ukrajinska televizija je objavila snimke na kojim se vidi da mostu nedostaju čitavi delovi. Najbliži naredni most udaljen je od Hersona više od 70 kilometara.

BBC javlja da je rusko Ministarstvo odbrane danas u 5 sati ujutru po moskovskom vremenu saopštilo da je "preraspoređivanje“ ruskih vojnih snaga iz grada Hersona na istočnu obalu Djepra završeno i da pritom nije ostavljen "ni jedan jedini komad vojne opreme ili oružje“. Upotreba izraza "povlačenje“, što ruska vojska čini pod naletom ukrajinske ofanzive, striktno se izbegava.

Ukrajinske obavešajne službe upozoravaju da se u gradu jo uvek nalaze ruski vojnici.

Ukrajinske zastave vijore se u oblasti Herson

Ukrajinske snage su potisnule ruske trupe i uspostavile kontrolu u više od 40 okruga oko grada Hersona, saopštio je u svom redovnom video-obraćanju u četvrtak uveče predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i poručio da se "broj ukrajinskih zastava vraćenih na svoje pravo mesto u sklopu odbrambene operacije već broji u desetinama".

Zelenski je upozorio da su ruske snage za sobom ostavile "hiljade neeksplodiranih bombi i komada municije" i da je "oko 170.000 kvadratnih kilometara zemlje prekriveno minama".

Agencija Rojters javlja, pozivajući se na ukrajinske vojne analitičare i komentatore, da je u četvrtak uveče bilo nagoveštaja da se ukrajinske snage približavaju gradu Hersonu, nakon što je Rusija objavila povlačenje svojih trupa sa zapadne obale Dnjepra kod Hersona, jedine regionalne prestolnice koju je Moskva osvojila od početka invazije na Ukrajinu 24. februara.

Ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov rekao je u intervjuu Rojtersu u četvrtak da će biti potrebno "najmanje sedam dana da se Rusija povuče iz grada". Rusi i dalje u regionu imaju 40.000 vojnika, a obaveštajni podaci pokazuju da su njene snage ostale u gradu i oko njega, rekao je Reznikov.

Pokrajina Herson jedna je od četiri ukrajinske regije koje je ruski predsednik Vladimir Putin anektirao krajem septembra, što je većina zemalja osudila kao nelegalan čin.

