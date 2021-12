Beograd: Blokada na osam lokacija

Gužve u najavi: Punktovi blokada saobraćajnica u Beogradu

4. 12. 2021. / 10.12

Iz protesta zbog spornih zakona o referendumu i eksproprijaciji ekološke organizacije su danas, prohladne, ali sunčane subute 4. decembra od 14 do 16 časova, pozvale na blokadu saobraćajnica u pedesetak mesta širom Srbije

Organizacija Ekološki ustanak je najavila da će u Beogradu saobraćaj biti zaustavljen na 8 lokacija: Autoput kod Sava Centra, autoput kod Bubanj potoka i aerodroma Nikola Tesla, Brankov most, Pančevački most, Pupinov most, Autokomanda, Slavija, Obrenovački put kod Makiškog polja, Opština Novi Beograd i Ibarska magistrala kod Umke i Bariča.

Ekološki ustanak je pozvao sve "građane, organizacije, studente i javne ličnosti“ da se priključe protestu. Pozvao je građane da i svojim vozilima blokiraju puteve i dao uputsva: "Za one koji se opredele za auto-blokadu – vozite izrazito usporeno (5km/h) od 14h na potezu od Bubanj Potoka – do Aerodroma – do potpunog zaustavljanja! Takođe, usporena vožnja će biti na kružnim tokovima – Slavija, Autokomanda, Opština Novi Beograd, kao i po beogradskim mostovima“.

U blokadi učetvuje više ekoloških organizacija, ali su i opozicione partije pozvale svoje pristalice da se priključe.

Pokazalo se da ekološka pitanja na ulice mogu da izvedu mnogo više ljudi nego borba za demokratiju, ljudska prava, slobodu i protiv zloupotrebe medija i vlasti ili mnogobrojne afere predstavnika vlasti.

