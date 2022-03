Ako ste se navikli na jad i bedu, onda ništa

Teče i teče, teče jedan slap;

Što u njem znači moja mala kap?

Gle, jedna duga u vodi se stvara,

I sja i dršće u hiljadu šara.

Taj san u slapu da bi mogo sjati,

I moja kaplja pomaže ga tkati. —Dobriša Cesarić, Slap

Ako smo svedoci suživota sa samoživim ljudima koji odbijaju da se vakcinišu bez obzira na to što time ugrožavaju i svoj život i život ljudi sa kojima i među kojima žive, zašto bi nas onda čudilo što ovoliki broj ljudi ne izlazi na izbore? Bilo da je to svaki drugi, svaki treći ili svaki četvrti među nama – kako god da okreneš, mnogo je ljudi kojima nije stalo ni do sebe ni do drugih. Ne može čovek a da se ne priseti Aristotelove istine po kojoj je onaj ko