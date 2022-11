Groblje u Grincingu

Nisam imala ni vremena ni snage da kao Mile Stojić “prošpartam stoput” od Augartena do Pratera, od Belvedera do Arsenala, ali sam zahvaljujući njegovoj knjizi “Via Vienna” otkrila Grincing, to lepo selo koje lepo cveta. Tamo ne idem zbog hojrigera, starih vinskih konoba i mladog vina (mada bi i to bio jak razlog), nego zbog groblja.

U Grincingu su sahranjeni kompozitor Gustav Maler i njegova žena Alma. Venčali su se 1902, u Karlovoj crkvi. Živeće zajedno dok ih smrt ne rastavi