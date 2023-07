Elem belem bam bus ka

Umem ja to. S vremena na vreme, dečje radoznalo, a to sam po ko zna koji put priznala – zavirim u Gugl da vidim šta ima novo o meni. I uvek se iznenadim rezultatom pretrage, uvek se pojavi nešto novo i ja još radoznalije, obradovana, kliknem da otkrijem o čemu se radi.

Ovih dana otkriće ne samo da me obradovalo, već i skroz zbunilo. Dve moje priče prevedene su i objavljene na slovačkom jeziku! Ne znam koje su to priče, ne znam ko ih je preveo, ne znam kojim stazama su stigle do pr