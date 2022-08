Besmrtan u Aušvicu

Obećavaju mi, odnosno prete, da ću drugi put dospeti u Aušvic. Ali neće ovoga puta da me osude na smrtonosnu robiju, naprotiv: hoće da me proglase besmrtnim. Svaka meni čast, ali baš da me zanavek povezuju sa najvećim i najubitačnijim koncentracionim logorom u kome se nimalo časno osećao nisam?

Da li bi bilo uživanje postati besmrtan, a da su mi svi najdraži umrli? Nalaziti nova društva? Živeti u nekakvim budućim vremenima? Da ne budu samo još gora od ovih mojih. Hvala, baš