ZSO: Kraj vanredne situacije zbog kovida

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

5. 5. 2023. / 19.16

Svetska zdravstvena organizacija ukinula je vanrednu zdravstvenu situaciju proglašenu pre tri godine zbog kovid 19.

Ukidanje vanredne zdravstvene situacije je znak napretka koji je svet postigao u borbi protiv koronavirusa, ali kovid 19 je i dalje prisutan, navela je Svetska zdravstvena organizacija.

Generalni direktor SZO Tedros Adanom Gebrejezus istakao je da je, prema dostupnim podacima, najmanje sedam miliona ljudi širom sveta umrlo od virusa tokom pandemije kovida 19, uz napomenu da je pravi broj preminulih verovatno skoro tri puta veći od zvaničnih procena.

"Juče se Komitet za hitne slučajeve sastao 15. put i preporučio mi da proglasim kraj vanredne situacije u javnom zdravstvu. Prihvatio sam taj savet. Stoga, sa velikom nadom proglašavam da je okončana vanredna zdravstvena situacija", rekao je Tedros i upozorio da koronavirus ostaje značajna pretnja.

Zvaničnici SZO su saopštili da je stopa smrtnosti od kovida 19 sa vrhunca od oko 100.000 preminulih nedeljno u januaru 2021, pala na oko 3.500 umrlih nedeljno krajem aprila ove godine.

Zvanični podaci na sajtu covid19.rs govore da je u Srbiji od marta 2020. godine kad je registrovan prvi slučaj, od korona virusa preminolo 18.022 ljudi, dok je ukupno zaraženo njih 2.536.159.

Prema podacima sajta Worldometer po ukupnom broju slučajeva zaraženih korona virusom Srbija je 43. na svetu.

U prvim mesecima pandemije u Srbiji se broj zaraženih u jednom danu kretao od nekoliko desetina do nekoliko stotina. U periodu od novembra 2020. do aprila 2021. taj broj se merio hiljadama. Početak 2022. godine bio je nakritičniji period kad se dnevno beležilo i do 20.000 zaraženih.

Prema zvaničnim podacima, u Srbiji se u četvrtak na korona virus testiralo 6.186 građana, a virus je potvrđen kod njih 472. Nije bilo preminulih.

B.G./RTS