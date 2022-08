Žozep Borelj: Rešenja za registarske tablice za dva meseca

Optimista: Žozep Borelj

30. 8. 2022. / 9.30

Žozep Borelj je za Radio Slobodna Evropa rekao da je pitanje registarskih tablica teže od pitanja ličnih karata, o čemu su premijer Kosova Aljbin Kurti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić postigli dogovor 27. avgusta.

On ne očekuje da će se to desiti odmah, ali da je Kurti prihvatio da se to reši u roku od dva meseca kako bi se izbegla potencijalno opasna situacija. Šef evropske diplomatije je rekao da se zalaže za rešenje o tablicama koji obe strane mogu da prihvate, ukazujući da je njegovao uloga da pokuša da razume poziciju i Srbije i Kosova.

"Znate, u mojoj ulozi moram da pokušam da razumem obe strane, poziciju i Srba i Kosovara“, objasnio je Borelj ukazavši na činjenicu da kosovsku državu i naciju nije priznalo mnogo zemalja širom sveta, čak i unutar Evropske unije.

I dalje: "Rešili smo problem ličnih karata i recimo pasoša, slobodnog kretanja ljudi. Tablice je teže rešiti, jer tu nije reč samo o kretanju, to je imovina koja se može prodati i kupiti, ali ja sam ipak optimista“.

Optimističan Eskobar na Bledu

Istovremeno je specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar rekao za Juronjuz Srbija da je, posle razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, uveren da je on potpuno posvećen regionalnoj stabilnosti, te da treba iskoristiti tu dobru volju, baš kao i onu koja postoji Prištini.

Eskobar je na marginama "Strateškog foruma“ na Bledu izneo nadu da neće morati da se govori o podelama na Zapadnom Balkanu, ukazujući da su mnogi ljudi u regionu zabrinuti za orijentaciju Srbije, ali da on veruje da je članstvo u EU težnja Beograda.

"Zaista verujem i nadam se da je težnja Srbije da bude punopravni član EU i da nećemo morati da govorimo o podelama na Zapadnom Balkanu. Posle razgovora sa Vučićem mogu da kažem da je on potpuno posvećen regionalnoj stabilnosti i da ne želi nasilje“, rekao je Eskobar.

Amerikanac se nada da će lideri u regionu čuti šta je rekla predsednica Evropske komisij Ursula Fon der Lajen, da Zapadni Balkan zaista želi da bude deo Evropske unije i da to žele građani ovog prostora.

M.N./FoNet

