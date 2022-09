Zorana Mihajlović: Odluka Tužilaštva loš primer za druge direktore

Treba da ukinemo mesto direktora ako ono ne snosi odgovornost: Zorana Mihajlović

7. 9. 2022. / 16.25

Zorana Mihajlović, ministarka energetike, kaže da je iz medija saznala da je odbačena krivična prijava koju je podnela protiv Milorada Grčića bivšeg generalnog direktora Elektroprivrede Srbije (EPS).

"Ako je to istina da on kao generalni direktor nije mogao da bude upoznat sa dešavanjima u kompaniji, onda treba da ukinemo tu funkciju. Nije nam potrebno to mesto, ako ono sa sobom ne nosi odgovornost ni za šta", ocenila je Mihajlović.

Naglasila je da je to "loš primer za sve druge direktore, koji će misliti da mogu da rade šta hoće, a da neće biti odgovorni, već da će država plaćati milijarde umesto njih.“

Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) utvrdilo da ne postoje osnovi sumnje da je Grčić zloupotrebio službeni položaj.

Podsetimo, Grčić se nalazio na najodgovornijoj poziciji u EPS u trenutku kada je posle prvog snega prošle zime bez struje ostalo više od 136.000 ljudi i 2.200 trafo-stanica i to nakon što je Termoelektrana “Nikola Tesla” (TENT) u Obrenovcu obustavila proizvodnju zbog lošeg kvaliteta uglja.

Međutim, po TOK-u “Deo radnji koje se stavljaju na teret Grčiću, takođe je stavljen na teret i za tri prijavljena lica iz ove prijave, a u navodima i dokazima iz ove prijave, ne postoje podaci niti dokazi koji bi prijavljenog Grčića eventualno učinili njihovim saučesnikom”.

U međuvremenu, Grčić je podneo ostavku, ali je ubrzo postavljen za savetnika predsednika opštine Obrenovac.

Pravnici i stručna javnost u ovakvoj odluci Tužilaštva vide dokaz da vlast ima uticaja na Tužilaštvo.

