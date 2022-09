Željko Mitrović protiv Bake Praseta: Pinkove zvezdice u klinču

Okršaj mogula i jutjubera: Željko Mitrović i Bogdan Ilić

15. 9. 2022.

U sada već legendarnom duelu sa Savom Manojlovićem, a povodom apliciranja za nacionalnu frekvenciju, Željko Mitrović je ubeđivao svog oponenta, voditeljku Ljubicu Gojgić i gledaoce da je Pink televizija aktuelnog trenutka. U čuvenom Elaboratu Elaboratu (Magnum Pink Elaboratumu), Mitrović je redefinisao televizijske žanrove, informativni, dečiji i dokumentarni program, pravdajući time osnovni koncept svoje TV imperije koji se zasniva na varijacijama rijaliti programa i političke propagande.

Pre nekoliko godina, gotovo preko noći je svoj kanal pretvorio u RED TV, u pokušaju da se dopre do mlađih urbanih gledalaca u formatu televizije koja imitira društvene mreže i druge digitalne platforme. U tu svrhu je napravljen i Radio RED kao prateća platforma. Iako kanal postoji i danas, mora se reći da ovaj naprasni eksperiment ukrštanja i kalemljenja Interneta i televizije by Željko Mitrović nije dao naročite rezultate. Za to ima mnogo razloga, počev od publike Pinka koja, ruku na srce, koristi fiksni telefon. Ona je mnooogo starija, suburbana i generalno zaplašena savremenom tehnologijom. Još važniji razlog je koncept koji je naivno pretpostavljao da će forma, a ne sadržaj, privući gledaoce, bez obzira ko im se obraća.

U suštini influenserskog koncepta su pojedinci, koji privlače pratioce na mrežama i pretplatnike na svojim kanalima. Zato je jedina gledljiva emisija na RED TV-u ona u kojoj se pojavljuje Žika sa nekom devojčicom i pušta spotove “Rap and roll”. Ostali likovi su i dalje nebitni i potpuno bledi, čak i posle godinu dana emitovanja na Pinku, što je svojevrsna umetnost.

Ovih dana, Mitrović je žestoko zaratio sa dojučerašnjim prijateljem, jutjuberom Bakom Prasetom. Baka Prase ga žestoko proziva na internetu, traži pare koje mu duguje, žali se da mu je Mitrović ukrao ideju o influenserskoj televiziji, pomenutom kanalu RED TV. Mitrović je odgovorio teškom medijskom artiljerijom, najavljena je dokumentarna emisija sa detaljima o seksualnom životu, navikama i drogama, vezama sa klanom Belivuka, plaćanjem reketa itd.

Čoveku se želudac stegne kada sluša detalje razrušenog prijateljstva, odnosno samo shvati koliko je mutna bara ovdašnjeg medijskog biznisa, samo se menjaju imena klanova. Podsećam, slično otkriće imali smo tokom “Sablje”, kada se otkrilo da je, navodno, Ceca tipovala Mitrovića Legijinoj ekipi i Zemunskom klanu. Možda ste zaboravili, Ceca se duugo nije pojavljivala na Pinku, a onda je sekira zakopana.

Ma kako skandalozne međusobne optužbe bile, ovaj sukob je simbolično sudar dve generacije i sudar dva medija. Tu je borba za uticaj i novac, a silina Pinkovog odgovora pokazuje da DJ Žex shvata da ima ozbiljnog protivnika. U figurativnom smislu, pratimo sudar Mitrovića kao relikta devedesetih, analognog mogula televizije, politički sponzorisanog, i Bake Praseta koji je otelotvorenje Mitrovića iz 2020. godine. Digitalan, van državnog domašaja, individualan, još bizarniji i bezobrazniji, sa mlađom publikom. Oba se povezuju sa bahatim životnim stilom u najširem smislu, ako me razumete.

U ovom ratu neće biti pobednika, ali će i političari lako shvatiti ono što je shvatio Mitrović, da su influenseri deo savremene medijske slike nad kojom vlast nema kontrolu. Tek nedavno je definisano oporezivanje “frilensera”, pa su kod Baka Praseta banuli iz poreske, po prijavi verovatno, jer je javno mahao ogromnim parama u svojim postovima i video obraćanjima. Zamislite šta bi moglo da se desi ako bi neki od influensera počeo pred izbore da zajebava vlast, pa da se klinci nalože na fore, ili ne daj bože masovno izađu na izbore? U istorijskom smislu, Željko je već izgubio tu bitku, bez obzira na najave da će od ove sezone emisije Pinka biti snimane u najvećem digitalnom studiju na svetu. Super, opet ćete gledati Šešelja kako knjava, Đuku kako uživo kucka poruke i transformiše se, ili Vulina kao u Matriksu u nekoliko replika. Dakle, najdalje što je Pink odmakao u digitalnom svetu jeste Hit tvit.

Sve ovo bi bilo manje-više redovno mazanje ružičastom kakicom političkih neistomišljenika, koje je bezbroj puta viđeno na Pinku. Razlika u nivou dna je sve češća nebuloza Željka Mitrovića, koji sebe vidi kao nosioca krstaškog pohoda prema influenserima i novim zvezdama, koje on smatra izvorom neukusa i štetnog uticaja po omladinu. U svojoj deluziji sebe vidi kao borca za nekakve vrednosti, koji ulaže ogromne pare da u Zadruzi čujete pištanje umesto psovki i blurovanu sliku umesto gole guzice. Da podsetim, nema bizarnosti i vulgarnosti koju do sada niste mogli da vidite na Pinku, uključujući i zabranu emitovanja u Crnoj Gori zbog izjava i teorija emitovanih u jutarnjem programu vezanih za višestruko ubistvo na Cetinju. Ista televizija je prikazivala leševe, ili pijenje alkohola, ako nazdravlja Predsednik, a toči njegov sin.

Moralni gorostas Mitrović je izgleda naleteo na dostojnog suparnika, sa još manje skrupula i van domašaja REM-a. Baka Prase je mutant kojeg je stvorio Pink, samo se dečko prebacio u digitalni svet. Ovaj rat će, opet po zakonima medijskog tržišta, doneti obojici još veći broj gledalaca, a oni će nastaviti da žive svoje rijaliti živote, svako u svojoj dimenziji.

