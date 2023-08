Zelenski: Rusija pogodila centar za transfuziju krvi

Ruska navođena avio-bomba pogodila je u subotu noć centar za transfuziju krvi na severoistoku Ukrajine, kada su poginuli ljudi, a neki su ranjeni, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, piše BBC.

Zelenski je rekao da spasioci sada pokušavaju da ugase požar nakon napada na zajednicu Kupijansk u oblasti Harkov u subotu uveče.

"Pobediti teroriste je pitanje časti za svakoga ko ceni život“, dodao je on.

Rusija do sada nije javno komentarisala prijavljeni napad.

U objavi na društvenim mrežama, Zelenski je opisao počinioce kao "zveri" koje su želele da "unište sve što jednostavno dozvoljava da živi".

"Sam ovaj ratni zločin govori sve o ruskoj agresiji“, rekao je on.

