Zeleno-levi front: Potpisi protiv plana za Hotel „Jugoslaviju“

Beograđani su protiv ponuđenog plana za Hotel "Jugoslaviju"

Foto: FoNet

23. 9. 2023. / 17.17

Stranka Zeleno-levi front danas je ispred starog Merkatora skupljala prigovore protiv rušenja dela hotela "Jugoslavija" zbog izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa.

"Smatramo da bi izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa od 240.000 kvadrata, među kojima je i kula visoka 155 metara, dodatno opteretila saobraćaj i infrastrukturu", kazao je Đorđe Dimitrijević, aktivista stranke.

Gradonačelnik, međutim, misli suprotno.

"Ako ćemo negde da pravimo visoke kule to treba da bude na Novom Beogradu. Novi Beograd jeste prostor gde treba da niču moderne zgrade i soliteri", rekao je nedavno Šapić.

Gradski urbanista Marko Stojčić misli isto kao i gradonačelnik.

Podseća protivnike ponuđenog plana je da je pre više od 10 godina urađena prva verzija plana za taj prostor, da je ona podrazumevala visoki objekat, i da su svi naredni planovi podrazumevali visoki objekat.

"Ovo je početna faza izrade plana, elaborat za rani javni uvid koji podrazumeva da sve institucije koje su nadležne treba da kažu šta misle o tom prostoru. Koliko je to tačno kvadrata, da li je to manje, isto ili više u odnosu na to što važeći plan kaže, to tek predstoji da se vidi. U narednih nekoliko meseci očekujemo nacrt plana, biće upućen na javni uvid u narednih mesec dana, gde će svi moći da vide šta je to što je predlog investitora za taj prostor", rekao je Stojčić.

Elaborat za javni uvid koji pominje Stojčić odnosi se na blokove 11 i deo bloka 10 Novog Beograda, i upravo je na javnom uvidu. Taj Plan detaljne regulacije (PDR) obuhvata i zgradu hotela "Jugoslavija“.

PDR je finansirao investirao je MV Investment doo. Prema sajtu Agencije za privredne registre (APR), delatnost "MV Investment“ d.o.o. je iznajmljivanje sopstvenih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima. Firma se nalazi u stoprocentnom vlasništvu "Milenijum tima“, kompanije poznate po poslovima koje je dobijala od države na velikim projektima, od kojih je najpoznatiji Beograd na vodi.

Od kako za DPR nije zadužen Grad već onaj ko ga plaća, ustalila se praksa da investitor prilagođava PDR željama onoga ko će da zida, što je obično vlasnik parcele. Vlasnici parcele na kojoj je zgrada "Jugoslavije“ su MV Investment doo, i firma u stečaju Danube Riverside doo.

Da bi investitor DPR-a mogao da napravi plan po želji investitora gradnje, neophodno je da sve to odobri Grad.

U Udruženju građana "Naša mesna zajednica“ kažu da je "planom višeg reda na tom prostoru maksimalna dozvoljena visina objekata 32 metara“, a da se "do visine od 155 metara došlo očigledno izlaženjem u susret investitoru MV Investment.“

Zgrada hotela "Jugoslavija“ bila je na spisku dobara pod prethodnom zaštitom do decembra 2011. godine. Pošto je tokom Nato bombardovanja teško oštećena, a originalni enterijer je delimično uništen pa potom i promenjen, Zavod za zaštitu spomenika kulture izbrisao je zgradu hotela "Jugoslavija” iz evidencije dobara pod prethodnom zaštitom.

U PDR koji je na javnom uvidu piše da je planirana rekonstrukcija postojećeg objekta hotela, izgradnja visokog objekta i nova "prostorno-funkcionalna, saobraćajna i tehnološka organizacija prostora sa poslovnim prostorima, komercijalnim delatnostima i stanovanjem kondominijumskog tipa u određenom procentu.“

"Pored stanovanja, moguća je izgradnja trgovinskih, komercijalnih, poslovnih i ostalih namena, koje svojom funkcijom ne narušavaju konfor stanovanja i životnu sredinu, i to trgovina, poslovanje, ugostiteljstvo, hoteli, kazino, uslužno zanatstvo, turizam, sportski sadržaji, sadržaji kulture, lekarske ordinacije, zdravstvene ambulante, apoteke, računski centri, objekti obrazovanja (privatne škole, igraonice, radionice za decu i sl.),u funkciji ostvarivanja definisanog procenta zastupljenosti planiranih namena u okviru urbanističke zone“, piše u dokumentu.

S.Ć./FoNet