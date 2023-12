Zbog koškanja i vređanja ispred RIK-a privedena dvojica mladića

Vladimir Dimitrijević: Neprimeren pritisak na Republičku izbirnu komisiju

Foto: Rade Prelić/Tanjug

19. 12. 2023. / 10.23

Ogorčeni zbog naprednjačke "izborne krađe“ i revoltirani zbog "prazne priče“ i "besciljnosti“ opozicionih prvaka, ispred zgrade Republičke izborne komisije u Kralja Milana u nedelju uveče bili su se u velikom broju okupili i mladi ljudi . Kada je postalo jasno da se ništa više od zviždanja i vikanja neće dešavati, ušli su u raspravu sa prvakom DS-a Srđanom Milivojevićem koji je pokušao da ih "urazumi“ i savetovao ih da odu kućama i stvar prepuste njima, iskusnim opozicionarima, a oni su mu uporno postavljali pitanje "koji vam je plan“ kada državne institucije budu odbile sve prigovore o masovnoj i organizovanoj krađi glasova u Beogradu. Počeli su da viču i "izdaja, izdaja“.

Negde oko 22 časa, kada se masa već u velikoj meri osula, iz zgrade je izašao direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević. Grupa mladih ljudi je, videlo se to na prenosu uživo televizije N1, potrčala prema njemu, on je počeo da beži, sapleo se, pao, bio opkoljen, pa je pritrčalo obezbeđenje RIK-a i uvelo ga ponovo unutra.

Hapšenje osumnjičenih

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su potom D. M. (20) iz Jagodine i I. K. (19) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, navedeno je u saopštenju MUP-a u utorak.

Sumnja se da je D. M. sinoć ispred zgrade Republičke izborne komisije u Ulici kralja Milana sprečavao članove te komisije da odu nakon izlaska iz zgrade, a potom i odgurnuo direktora Republičkog zavoda za statistiku Mildina Kovačevića.

I. K. je, kako se sumnja, više puta bacio čvrste predmete ka zgradi RIK-a, pokušavao da ukloni zaštitnu ogradu, vređao policajce, a potom odgurnuo jednog policijskog službenika, navodi se u saopštenju policije.

Protiv tridesetčetvorogodišnjeg muškarca biće podneta prekršajna prijava u redovnom postupku zbog učinjenog prekršaja vređanje, vršenje nasilja, pretnja ili tuča iz Zakona o javnom redu i miru.

D. M. i I. K. je određeno zadržavanje do 48 sati.

Nedopustiv pritisak

"Večeras je pokušano unošenje u sedište RIK-a noževa, palica, motki i sličnih rekvizita, čime je pokušano da se nasilje ispred ulaza prenese u RIK“, bio je izjavio u ponedeljak uveče predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević na vanrednoj konferenciji za novinare i izložio pomenute "rekvizite“.

Rekao je i da su "fizički napadnuti direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević i njegovi saradnici, više članova RIK-a i kandidati za poslanike sa izborne liste Srbija protiv nasilja”. Činjenica je da su u nekom trenutku u pravcu zatvorenih vrata zgrade, gde su se nalazili Vladimir Obradović i još neki opozicioni lideri, poletela jaja.

Govorio je Dimitrijević i o "nedopustivom“ pokušaju da se utiče na izborni proces i na izbor narodnih predstavnika“.

RIK nije zadužen za GIK

Ispričao je Dimitrijević da su mu juče u 19.00 časova nosioci liste Srbija protiv nasilja na republičkim izborima Miroslav Aleksić i Marinika Tepić predali zahtev za raspisivanje i sprovođenje novih izbora za Skupštinu Beograda, te da su njih dvoje optužili RIK za izbornu krađu i da Komisija "zastupa interese predsednika Srbije Aleksandra Vučića“.

A on im je odgovorio da je to što tvrde "neumesno“, te da vrše "neprimeren i neprihvatljiv pritisak“ kako na njega lično, tako i na RIK, a da pritom RIK uopšte nije organ za sprovođenje beogradskih izbora, već da je to Gradska izborna komisija (GIK), pa ako imaju neke prigovore na beogradske izbore neka se obrate Višem sudu u Begradu.

Jer Republička izborna komisija, objašnjava Dimitrijević, ne može da bude drugostepeni organ za Gradsku izbornu komisiju, da on niti može da raspiše, niti da sprovede nove beogradske izbore.

Tepić i Aleksiću je poručio da u političkoj borbi koju su "neodgovorno podigli na jedan viši nivo ne dovedu u opasnost sopstveno zdravlje“, ali ni bezbednost drugih.

Ovo dvoje je bilo stupilo u štrajk glađu.

"Gotovo linčovnje“

A direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević je ispričao da je kada je izašao iz zgrade RIK-a i krenuo kući "začuo stampedo, vrisku i pištaljke“, da mu se "na glavu sručila gomila ljudi koja ga je udarala i gurala".

Pa su ga, kaže, "na trotoaru srušili i pretrpeo je bol u predelu kičme" pre nego što su ga saradnici spasili.

Šta mu se dogodilo opisao je kao "skakanje na čoveka i gotovo linčovanje“. Takav "izliv mržnje, besa i fizičkog nasilja“ do tada mu nije bio poznat".

Advokat i profesinalni naprednjak Vladimir Đuka Đukanović je na to na paltformi X iksovao: "’Veliki borci protiv nasilja’ pretukli su starijeg čoveka, dr Miladina Kovačevića, direktora Zavoda za statistiku. Najhitnije da se identifikuju počinioci i privedu. Državo, reaguj!“

M.N./FoNet