Završen sastanak u Briselu: Bez konkretnih rezultata

Tri balkanske nacije su zajedno zbog svojih problema: Aleksandar Vučić u Briselu

Foto: AP

23. 6. 2022. / 18.06

Sastanak lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije u Briselu završen je u četvrtak bez zajedničkog saopštenja i konferencije za medije. Iz kabineta Evropskog saveta kratko su rekli da za planiranu konferenciju nije bilo vremena jer se sastanak odužio i dodali da je sve prošlo dobro.

Glavna tema susreta bile su Albanija i Severna Makedonija, kojima ni ovog puta kako za sada stvari stoje, neće biti otvoreni pregovori o pristupanju, zato što ih Bugarska blokira od 2019. godine. Uoči samita, bugarski premijer Kiril Petkov, čijoj je vladi u sredu izglasano nepoverenje, kratko je rekao da nema izgleda da se tokom današnjeg dana otvore pregovori, ali da bi možda u narednim danima moglo da se dođe do nekog rešenja.

Zajedničku konferenciju za medije imali su lideri Otvorenog Balkana, inicijative koja okuplja Severnu Makedoniju, Srbiju i Albaniju. Premijeri Edi Rama i Dmitar Kovačevski nisu krili razočaranje činjenicom da i pored toga što su ispunili se uslove, njihove države neće dobiti početak pregovora o pristupanju.

Za razliku od kolega iz Skoplja i Tirane, srpskom predsedniku je prema njegovim rečima bilo "mnogo manje neprijatno“ u Briselu. Aleksandar Vučić je naveo da je tokom susreta Srbija ipak kritikovana zbog rusko-ukrajinskog pitanja

Govoreći o percepciji zemlje u evropskim medijima, Vučić je spomenuo da je od početka rata u Ukrajini objavljeno 2629 članaka o tome da Srbija ugrožava čitav region, Bosnu, Kosovu. “Da li ste ikada videli ijedno izvinjenje tih medija”, upitao je srpski predsednik.

Objasnio je Vučić evropskim medijima i da je inicijativa Otvoreni Balkan autohtona i da nije podložna bilo kakvom spoljnom uticaju, posebno ne Mađarske ili Rusije. “Sami smo to uradili, nije nam bio potreban niko drugi. Tri balkanske nacije su sele i zajedno pronašle rešenje za neke od svojih problema. Da li je to zabranjeno i da li to treba zabraniti?“

On je poručio da zbog situacije u kojoj je Srbija danas, ima manje frustracija nego "prijatelji“ iz Severne Makedonije i Albanije i dodao da veruje da Srbija može više uraditi u decembru.

S.P./ FoNet

