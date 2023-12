Zamenik komandanta Hamasa tvrdi da je oslobodio sve žene i decu

Zamenik komandanta Hamasa Saleh al Aruri izjavio je večeras da neće biti dalje razmene zarobljenika dok se rat u Gazi ne završi i naveo da su oslobodili sve žene i decu, koje su držali kao taoce.

U razgovoru za Al Džaziru on je rekao da su preostali taoci izraelski vojnici i civili koji su služili u izraelskoj vojsci i da je Hamas oslobodio sve žene i decu, koji su bili taoci u Pojasu Gaze, prenosi RSE.

"Izrael insistira na tome da mi i dalje držimo jedan broj žena i dece kao taoce, ali mi smo saopštili da to nije tačno.

Razmenili smo sve žene i decu. Ako ih ima još, mi ne znamo za njih ili ne bismo mogli do dopremo do njih", izjavio je Aruri. Poručio je da preostali izraelski taoci neće biti oslobođeni ako ne dođe do trajnog prekida vatre i ako svi Palestinci ne budu oslobođeni iz izraelskih zatvora.

Izraelski ministar odbrane Joav Galant je, međutim, optužio Hamas da je prekršio sporazum o primirju, koji je postignut uz posredovanje SAD, Egipta i Katara, jer nije oslobodio sve žene i decu. Hamas je obećao da će pustiti sve žene i decu, ali kod njih je još 15 žena i dvoje dece iz porodice Bibas, kazao je Galant, prenosi BBC.

Stotine mrtvih u nastavku borbi Izraela i Hamasa u Gazi

Borba u Pojasu Gaze su nastavljane posle sedmodnevnog primirja koje je završeno uz uzajamne optužbe Izraela i palestinske ekstremističke grupe Hamas za kršenje prethodnog dogovora.

Hamas violated the operational pause, and in addition, fired toward Israeli territory.

The IDF has resumed combat against the Hamas terrorist organization in Gaza. pic.twitter.com/gVRpctD79R

— Israel Defense Forces (@IDF) December 1, 2023