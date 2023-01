Zahtev za sednicu o Kosovu: Većina opozicije hoće da se problem rešava javno

Posebna sednica o Kosovu: Parlement, septembar prošle godine

Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić najavio je da će u narednih desetak dana verovatno biti održana sednica Parlamenta o Kosovu i Metohiji, na koju će biti pozvan predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je sinoć rekao da će u narednim danima pozvati sve predstavnike poslaničkih grupa kako bi ih upoznao sa detaljima evropskog plana o Kosovu i Metohiji, kao i da će se tražiti značajniju ulogu Parlamenta i Vlade.

Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac na sastanak neće ići. "On se ne konsultuje ni sa kim, samo mu je potrebno da stvori takav utisak zbog suočavanja sa nepopularnim odlukama. On sve to radi isključivo radi opstanka na vlasti, a ne zbog nekog "nacionalnog jedinstva“, rekao je Lutovac.

Miroslav Aleksić šef poslaničke grupe Narodne stranke podneo je zahtev za hitno sazivanje sednice parlamenta, na kojoj bi predsednik Srbije obavestio javnost i poslanike o sadržaju predloga sporazuma za Kosovo i Metohiju. Vučić "svoje lične ucene sada hoće praktično da svali na probleme koje ima Republika Srbija“, smatra Aleksić.

I poslaničke grupe NADA, Zavetnici i Dveri-Patriotski blok "danas su zatražile održavanje hitne sednice Parlamenta na kojoj bismo odbacili novi ultimatum sa Zapada“, poručio je Boško Obradović.

Tekst sporazuma da bude dostupan javnosti, poručuje Marinika Tepić iz Stranke slobode i pravde i podseća da je njihova stranka predložila formiranje skupštinske komisije koja bi okupila sve relevantne činioce u društvu.

Radomir Lazović iz poslaničke grupe Moramo kaže da će se, ukoliko do poziva dođe, odazvati.

"Ali važno nam je da istaknemo da ćemo se odazvati pozivu predsednika države, a ne Aleksandra Vučića lično. U prošlosti je bilo jako puno manipulacija u javnosti, pre svega od strane njega kada su ovi sastanci u pitanju“, rekao je Lazović.

Veruje da postoji namera predsednika da odgovornost za neuspele pregovore prebaci i na drugu stranu, a da građani Srbije praktično nemaju svog predstavnika u tim pregovorima.

Osim Građanske inicijative Opstanak koja je najavila protest u sredu u severnoj Mitrovici, izostale su bilo kakve druge reakcije predstavnika srpskih zajednica na severu Kosova.

