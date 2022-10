Za i protiv sankcija Rusiji: Uticaj na rejting Aleksandra Vučića

Kako šef kaže: Aleksandar Vučić na predizbornom skupu SNS-a u Beogradu

3. 10. 2022. / 11.30

Uvođenje sankcija Rusiji bi kratkoročno dovele do pada podrške Srpskoj naprednoj stranci (SNS) i njenom predsedniku Aleksandru Vučiću, dok bi sankcije Evropske unije prema Srbiji srednjoročno i dugoročno oslabile ne samo SNS i Vučića već bi nanele ogromnu štetu ekonomiji zemlje i dovele do drastičnog pada standarda građana, objavio je Demostat.

Eventualno ukidanje pretpristupnih fondova, što je ekstremna mera EU, i te kako bi pogodilo građane Srbije, imajući u vidu da je prema poslednjem IPA III (2021-2027) za zemlje Zapadnog Balkana predviđeno nešto više od 14 milijardi evra, ocenio je za Demostat istraživač u Centru za evropsku politiku Miloš Pavković.

Srbija kao najveća država na Zapadnom Balkanu vuče najviše sredstava iz tog fonda, bez kojih bi mogla da ostane, istakao je Pavković i podsetio da EU finansira različite infrastrukturne projekte, a tu je i Ekonomski i investicioni plan usvojen 2020. godine koji predviđa 20 milijardi evra investicija u Zapadni Balkan, a koji bi takođe mogao da bude ukinut za Srbiju.

"Ovako drastično smanjenje finansijske pomoći i investicija veoma negativno bi pogodili ekonomski rast i razvoj Srbije, što bi se vrlo brzo prenelo i na same građane", rekao je Pavković i podseća da se većina evropskih kompanija povukla sa tržišta Rusije nakon što je EU uvela sankcije. Verovatnoću da EU uvede Srbiji sankcije ocenjuje kao veoma malu, ali bi u tom slučaju svakako firme iz EU razmotrile opcije povlačenja iz Srbije.

Kako Vućić kaže

Sociolog Srećko Mihailović, s druge strane, rekao je za Demostat da je teško govoriti o vrednosnim i ideološkim opredeljenjima birača SNS "jer je njihov osnovni orijentir za zauzimanje mišljenja i stavova ono što misli Aleksandar Vučić i ono što njegovi medijski bilteni ustvrđuju".

"U takvoj situaciji je prilično besmisleno govoriti o njihovom mišljenju, njihovim stavovima, jer Vučićevo biračko telo preuzima ono što im on kaže, bilo direktno bilo indirektno. Njegovo mišljenje je većinsko u stranci i među simpatizerima", kaže Mihailović.

On je doveo u pitanje tezu da bi, u slučaju sankcija EU pala podrška građana SNS i Vučiću, navodeći da to ne bi bio prvi put da je Srbija pod sankcijama. "Videli smo da narod ove zemlje to ovako ili onako primi i prihvata i trpi i na kraju istrpi", ukazao je Mihailović.

I dalje: vlast SNS-a je već ugrožena iz niza drugih razloga, koji nemaju veze sa eventualnim sankcijama EU, dok se nezadovoljstvo naroda pretvara u političku činjenicu kada postoji organizovana politička snaga koja može da interpretira to nezadovoljstvo i da ga organizuje.

"U ovoj situaciji, u kakvoj je Srbija danas, jedina takva snaga postoji u SNS, odnosno u njenom vođstvu“, ocenjuje Mihailović. "Ovakva opozicija, razmrvljena i latentno ili otvoreno međusobno sukobljena, nije u stanju da organizuje narodno nezadovoljstvo. Neorganizovano nezadovoljstvo nije politička činjenica".

M.N./FoNet

