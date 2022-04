Vimbldon: Ruski i beloruski igrači isključeni sa turnira

Isključen zbog Putina: Danil Medvedev

Foto: AP Photo/Seth Wenig

20. 4. 2022. / 19.47

U saopštenju za medije uprava teniskog grend slem turnira Vimbldon je potvrdila ranija nagađanja nekih medija da ove godine ruskim i beloroskim igračima i igračicama neće biti dozvoljeno da od 27. juna do 10. jula učestvuju na takmičenju. Precizirano je da neće biti moguće ni da učestvuju pod neutralnom zastavom, prenosi nemački “Spiegel”.

"Jasno nam je da je to veoma teško za pogođene osobe i tužno je što one moraju da pate zbog onoga što rade vođe ruskog režima”, izjavio je predsedavajući All England kluba Jan Hjuit

Ova odluka, između ostalog, pogađa drugog tenisera sveta Dinila Medvedeva i osmoplasiranog Andreja Rubljova. U ženskoj konkurenciji 15. na svetu Anastasija Pavljučenkova neće smeti da nastupi na turniru.

Vimbldom je prvi veliki teniski turnir koji je zbog agresije Rusije na Ukrajinu isključio individulane ruske sportiste, koji su drugde mogli da učestvuju pod neutralnom zastavom. Reprezentacije i klubovi iz Rusije i Belorusije su ranije isključeni iz velikih takmičenja.

Britanski ministar sporta Najdžel Hadleston je prošlog meseca izjavio, da mu je neprijatna pomisao da se u slučaju pobede nekog ruskog sportiste zavijori ruska zastava.

Predsednik Teniskog saveza Rusije Šamil Tarpišev takvu odluku smatra pogrešnom, ali ništa protiv nje nsu mogli da preduzmu.Otkako je za vreme Drugog svetskog rata zabranio teniserkama i teniserima iz Nemačke i Japana da učestvuju na turniru, Vimbldon to nikada do sada nije izrekao takvu zabranu.

J.H./Spiegel

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com