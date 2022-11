Vuk Jeremić: Opoziciji se podmeće kukavičje jaje

Nece pasti nebo ako ne uvedemo sankcije Rusiji: Vuk Jeremić

27. 11. 2022. / 11.31

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da predlog rezolucije o uvođenju sankcija Rusiji u Narodnoj skupštini predstavlja "kukavičje jaje“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića koje se podmeće opoziciji, sa namerom da podeli opozicione stranke i unese konfuziju među građane.

"Skandalozno je pre izbora reći da ste protiv sankcija, a posle izbora okrenuti ćurak naopako – to neka služi na čast onima koji su spremni da jednu priču pričaju pre izbora, a drugu posle njih“, rekao je Jeremić na izbornoj skupštini Opštinskog odbora Narodne stranke Zemun.

"Ono što je mnogo gore jeste da se sada, direktno idući Vučiću na ruku, opoziciji podmeće kukavičje jaje sa namerom da se ona podeli. Narodna stranka u tome neće učestvovati“, naveo je Jeremić.

"Ne možemo argumentovano voditi raspravu o tom pitanju pre nego što Vučić u Skupštini Srbije ne upozna poslanike i javnost sa čime se to tačno Srbiji preti, odnosno zbog čega bismo morali da uvedemo sankcije Rusiji uprkos jasnim negativnim političkim posledicama koje bi taj korak mogao imati za rešavanje kosovskog problema“.

Jeremić smatra da "ne deluju uverljivo priče da će ‘pasti nebo’ i da će se dogoditi katastrofa širokih razmera ako Srbija ne uvede sankcije Rusiji. Prošlo je već osam meseci od početka rata u Ukrajini, a nijedna od pretnji s tim u vezi se do sada nije ostvarila – investitori se nisu povukli iz Srbije, niti je bilo drugih značajnih posledica“, dodao je Jeremić.

Najavio je i da "Narodna stranka neće sarađivati sa Vučićevim režimom. Što se nas tiče, glavna politička podela u Srbiji je na one koji su spremni na kolaboraciju sa režimom i na one koji to nisu. Narodna stranka to nije”.

On je takođe ocenio da je verovatno da će vanredni izbori biti održani do kraja 2023. godine i da je zadatak Narodne stranke da "narodu donese pobedu“. "Važno je razumeti da danas u Srbiji nije tema ideologija, rat u Ukrajini ili klimatske promene. Najvažnije je to da se izborimo za svoju slobodu, svoju dušu, svoje dostojanstvo, svoju slobodu i budućnost naše dece, i da to učinimo do kraja 2023. godine“, zaključio je Jeremić.

S.Ć./FoNet

