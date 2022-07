Vučićev (ne)odlazak u Jasenovac: Letnje raspirivanje tenzija 

Česta zloupotreba u političke svrhe: Spomenik Bogdana Bogdanovića žrtvama Jasenovca

Foto: Nikola Solić/AP Photo

17. 7. 2022. / 16.09

Hrvatske vlasti nisu dopustile predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da "privatno" poseti Jasenovac i Pakrac. Kako je u nedelju ujutru izvestio Jutarnji list, predsednik Srbije, uoči posete koju je sam isplanirao, kontaktirao je predsednika Samostalne Demokratske Srpske Stranke (SDSS) Milorada Pupovca. Rekao mu je da će doći u Jasenovac i da on može da mu se pridruži, a "ako smatra da je potrebno" može da obavesti hrvatsku vladu o poseti. Pupovac je to i učinio.

Kako su saopštile hrvatske vlasti, zvanični Zagreb je "neformalno“ saznao da će Vučić doći u Jasenovac, što je, objašnjavaju hrvatski mediji, kršenje svih diplomatskih protokola i procedura.

Svaki državni protokol i obezbeđenje znaju koliko su komplikovane prekogranične posete šefova država i vlada, one moraju da se isplaniraju unapred, čak i ako austrijski kancelar hoće "privatno“ da skokne do Nemačke.

Izvori "Jutarnjeg lista“ iz hrvatske vlade navode da je Vučić bez službene najave hrvatskim vlastima i bez koordinacije s ambasadom hteo da pređe granicu iz Bosne i Hercegovine, odnosno njenog entiteta Republike Srpske, i oko 11 sati u dođe u Jasenovac, a potom oko 14 sati u Pakrac.

Nedobronamerna provokacija

U Hrvatskoj Vučiću spočitavaju da je saopštavajući kratkoročno da hoće da poseti memorijalni kompleks Jasenovac imao nameru da isprovocira hrvatsku stranu uoči godišnjice "Oluje" 4. avgusta, "da bi mogao da igra žrtvu u svojoj zemlji, jer mu Hrvati nisu dozvolili da uđe u zemlju“.

Kaže se da "nije poštovao nikakav protokol, hteo je sve da uradi bez procedure i pravila o diplomatskim odnosima. Hteo je sa svojom TV ekipom da pređe granicu i ovde radi šta je već hteo“. Dodali su i da Vučić nema dobre nemare, i da ovo nije akt koji doprinosi normalizaciji odnosa. Podsetili su da su svi državni zvaničnici prilikom posete dužni da posetu dogovore sa domaćinima.

Ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman pojasnio je da je "neprihvatljivo“ što Hrvatska nije informisana zvanično o Vučićevoj poseti, te da je to "nedobronamerno“. "Mislimo da to nije iskreno, da to nije odavanje pijeteta. Smatramo ovo provokacijom…Gospodine, nije ovo odlazak na more“.

"Najveći skandal“ srpsko-hrvatskih odnosa

Nakon vesti da mu neće biti dozvoljen ulazak u Hrvatsku zbog kršenja pravila i procedura međudržavnih odnosa, Vučić je kratko na svom Instagram profilu poručio "samo vi radite svoj posao“, dodajući da će srpski narod živeti i "nikada neće zaboraviti“. Više o ovome govoriće u ponedeljak.

Od "pomirljivog Vučića“ oštriji su, kao i obično, bili njegove stranačke kolege, ministri i premijerka. Ana Brnabić ocenila je da je odluka hrvatskih vlasti "najveći skandal u modernoj istoriji Hrvatske i Srbije“. "U šoku“ još je dodala da ovaj skandal više govori o Hrvatskoj "kao jednoj zemlji Evropske unije“, uz poređenje da bi to bilo kao kada bi neko predsedniku Izraela zabranio da poseti Aušvic.

Pretnje Vulina

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin najavio je za ubuduće poseban režim za zvaničnike Republike Hrvatske. Svi funkcioneri hrvatske države, nosioci službenih ili diplomatskih pasoša moraće posebno da najave i obrazlože svoju posetu ili prolazak kroz Srbiju i dodatno će biti stavljeni "na poseban režim kontrole“. Tako će, kaže Vulin, biti dokle god je on ministar policije ili dok "Hrvatska ne počne da se ponaša kao da nije NDH“.

Hitno se oglasio na konferenciji za štampu i ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Za Ministarstvo spoljnih poslova odluka hrvatske je "zastrašujuća“, "protivpravna, antievropska i anticivilizacijska“.

Utrkivanje u negodovanju

Reagovala je i ministarka rudarstva i energetike Zorane Mihajlović kojaje otkazala službenu posetu Zagrebu.

Ministar odbrane Nebojša Stefanović saopštio je da je "odluka vlade Hrvatske najveća sramota u Evropi posle Drugog svetskog rata“, a potez Zagreba osudili su i ministarka kulture Maja Gojković, ministar bez portfelja Nenad Popović i ministar infrastrukture Tomislav Momirović.

Podrška Vučiću stigla je i iz dela opozicije – njegove bivše Srpske radikalne stranke, POKS-a i Srpske stranke Zavetnici.

S.P./FoNet/N1

