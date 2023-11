Vučić se obratio na Instagramu: Nikada neću potpisati nezavisnost Kosova

Izvor: FoNet

2. 11. 2023. / 16.03

Nikada neću potpisati nezavisnost Kosova, a na čast svima na političkoj sceni Srbije koji takve laži iznose, poručio je danas u obraćanju na Instagramu predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom navoda da je spreman da potpiše nezavisnost Kosova "samo da prođu izbori".

U svakoj izbornoj kampanji čujete svašta, a u dobrom delu neistine i laži, ali kao predsednik Republike moram na jednu da reagujem, koja se ne tiče mene, koja se ne tiče bloka političkih stranaka koje i lično podržavam, već se tiče države, osnovnih postulata na kojima počiva, naglasio je Vučić.

Vučić je podsetio na izjave iz prošle kampanje da su njegovi politički protivnici protiv sankcija Rusiji, a da će ih on uvesti 3. aprila. Posle izbora ja nisam to učinio, a oni se i do dana današnjeg zalažu za sankcije protiv Ruske Federacije, rekao je Vučić i napomenuo da su sada izmislili da je spreman da potpiše nezavisnost Kosova, samo da prođu izbori.

Hoću da znate da je reč o notornoj laži i kao častan čovek, kao čovek koji poštuje Ustav svoje zemlje, zakone, i koji više od svega voli svoj narod na Kosovu i Metohiji i koji će uvek da se drži slova zakona i zakletve položene na Miroslavljevom jevanđelju, želim da kažem da je reč o notornoj laži, poručio je šef države. Srbiju da sruše lažima ne mogu, zato sam siguran da će rad i rezultati uvek da pobede, zaključio je Vučić.

