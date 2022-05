Vučić Porfiriju: Da pomogne patrijarh da ljudi shvate koliko je sve teško

Svaka pomoć je dobrodošla: Patrijarh Porfirije i Aleksandar Vučić

18. 5. 2022. / 16.56

On ovo "u životu nije video“, nije sanjao da će ovako nešto doživeti i videti, ovakve pritiske, a bio je on svedok svakojakih pritisaka, a tek ova histerija, u kojoj niko nikoga neće ni da čuje, a kamoli da sasluša. Diplomatija više ni u čemu ne postoji, to je samo ko će brutalnije da prenese poruku, a u tim uslovima naše je, njihovo je, njegovo je da pokušamo da sačuvamo svoju zemlju i svoj narod, a leto će brzo proći i tek onda dolazi najteže vreme, od Drugog svetskog rata naovamo, rekao je Aleksandar Vučić u Predsedništvu Srbije posle sastanka sa patrijarhom Porfirjem i episkopima.

Nakon apokaliptičkih predskazanja pozvao je Predsednik poglavara Srpske pravoslavne crkve da mu pomogne da svi ljudi razumeju težinu ove situacije, koliko je nama, njima, a tek njemu teško, da pomogne da svi ljudi razumeju poziciju Srbije, da svi budemo zajedno, da pokušamo da u ovim vremenima budemo "jedinstveni". Obaveštavaće on Crvu o svemu, o svim odlukama koje država bude donosila, a neće biti lako, to jest biće teško, tek da se još jednom napomene.

"Srbija je u mnogo težoj situaciji nego što to izgleda danas. Napolju ne biste primetili bilo kakav problem i nema ga u ovokm trenutku. Da li se ozbiljni i gradonosni oblaci nadvijaju nad našom zemljom – da. Ne krijem to od naroda, ne mogu to ni od vas“, rekao je Vučić, a prenosi N1.

I dalje: svetski lideri predviđaju teže stanje nego što je bilo pred i tokom Drugog svetskog rata, a Srbija se još pride nalazi u specifičnoj situaciji – hoće da je nateraju da prizna nezavosnost Kosova i Metohije i uvede sankcije Rusiji – i pritsci će biti sve veći i sve teže će biti da se sačuvaju srpski nacionalni interesi.

Pa o izdaji Putina: "Od dana kada je Vladimir Putin rekao na čemu zasniva svoj upad u Ukrajinu formalno-pravno i politički, sve zapadne sile rade na tome da se ubrzano reši kosovsko-metohijski čvor da bi izbili argument iz ruku predsedniku Ruske federacije. To čujem na svakom mestu gde god da sam bio u Evropi i svetu". To jest, opet: traže da Srbija prizna nezavisnost Kosova, pa da ispadne da joj nije na silu oteto, kao što Rusija na silu otima deo po deo ukrajinske teritorije. To za Rusiju Vučić nije izrekao.

Patrijarh je na sve to poručio da se moli da što pre dođe mir svim ljudima sveta i da se jezik oružja što pre zaustavi. Zahvalio se Porfrije predsedniku Vučiću na "odgovornom ponašanju, koje poredazumeva princpijelan stav" i na tome što čini sve što može da ova kriza za građane Srbije bude što je moguće blaža. "A bojimo se da može biti sve veća i veća", rekao je i patrijarh.

