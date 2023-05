Vučić i Marić: Tužan rijaliti na Hepiju

Ponedeljak veče na Hepiju: Aleksandar Vučić

9. 5. 2023. / 0.06

Od nepuna dva sata gostovanja u emisiji "Ćirilica“ televizije Hepi, predsednik Aleksandar Vučić i njegov domaćin Milomir Marić, najviše su posvetili Vučićevim protivnicima opoziciji, a nesrazmerno manje od toga Kosovu i merama koje je pre neki dan najavio da će biti uvedene u zemlji do kraja maja.

Bilo je vremena i da se pokaže klip koji propagira ubistvo kao rešenje protiv hejtera, koji je na društvenim mrežama, kako je rekao predsednik, gledao trinaestogodišnjak koji je ubio osmoro učenika i čuvara "Ribnikara“, kako bi narod video od koga je to taj dečak naučio. TV Hepi je naciionalna televizija, a prema Marićevoj izjavi na početku emisije, večeras su je videli i u Republici Srpskoj, u BiH, i u Hrvatskoj.

"Maloletni ubica je bio pratilac ovog profila. Snimak je skinut, ali BIA je našla sve. Teško je sada pronaći uzročnu vezu. On je ovo nesumnjivo gledao, dečak ubica. Sada se postavlja pitanje kako da regulišemo ovaj sadržaj. Ovakav sadržaj nije zabranjen, ovi momci koji su to napravili zarađuju novac od tih pregleda. Sve što ima nasilje, oružje i psovke zarađuje novac. Niko ko objašnjava kakvi su bili srpski impresionisti i postimpresionisti ne zarađuje novac“, istakao je predsednik.

Nikada nije bežao od izbora, i dovoljno je samo da kažu kad hoće pa će ih imati, iako ne misli da je to dobro rešenje.

"Oni misle da im rejting skače, a gade se ljudima ovakvim stvarima. To pokazuje samo da ne vole da čitaju stvarna istraživanja, već veruju u sopstvenu predstavu o sebi kao uspešnima i marljivima. Mi ćemo do kraja meseca imati Skupštinu SNS, na kojoj će biti promena, ali i velikih najava za budućnost. Mislim da je SNS promenio zemlju na najbolji način, i mislim da kroz drugačiji ujediniteljski pristup moramo da priđemo daljem napretku naše zemlje. Ako kažu da je danas bilo 50.000 ljudi, onda će na našem skupu biti 3.000.000 ljudi“ rekao je predsednik.

Zatim je prikazan snimak dronom današnjeg protesta protiv nasilja u Beogradu, a predsednik je objasnio da je nastao oko 18 i 10 i poručio narodu da ih zapamti, " pa ćemo pokazati u maju ili junu mesecu kako to izgleda. Pa ako bude 4 puta više ljudi recite da je bilo 200.000 ljudi“, kazao je on.

Rekao je da je na današnjem protestu u Beogradu bilo , i to u šetnji, najviše 9000 ljudi.

Rekao je da na sledećim izborima neće učestvovati zato što mu ističe mandat, ali će dati sve od sebe da ovi koji su danas oskrnavili Srbiju ne pobede.

Videće da li će Narodni pokret učestvovati na izborima, rekao je da se nada da će SNS biti stub tog pokreta, i najavio na Vidovdan veliki skup nade i političke podrške Srbiji.

Nije otkrio ko će biti njegov naslednik u stranci, ali je rekao da ima mnogo dobrih ljudi, ali je najavio čišćenje.

"Kada god osete da je krizna situacija, uvek prvo pacovi napuštaju brod, da pokažu da su na drugoj strani. Ja nemam problem kada to uradi deo simpatizera. To je njihovo pravo. Ali kada to rade direktori javnih preduzeća, ili njihovi supružnici. A sećam se kakva su kola vozili pre 10 godina, a kakva voze danas. A tada nisu imali kuću u CG, a sada imaju. I stanove u Beogradu na vodi, a ja koji sam osmislio Beograd na vodi, gledam ih i ponosan sam na to. Ponosan sam i kada gledam moje političke protivnike. Vidim da su neki i kaparisali stanove, čestitam ih, neću ih kritikovati zbog toga. Ja ne mogu to da priuštim, mada bih voleo.“

Rekao je da pacove koji beže sa broda ne može da gleda, pa će zato "pre nego što odem, i sve to privedemo kraju, završićemo barem sa delom njih. Dosta ste se mučili i patili, ajde na proteste, pa protestujte protiv svega što ste radili prethodnih 10 godina“.

Nešto je zamerio i Vladi Ane Brnabić: to što uprkos odličnim ministrima, funkcioniše kao raštimovan orkestar.

"Jedan je za sankcije Rusiji, drugi ima mišljenje o ovom pitanju, treći o onome. To su stvari koje će morati da se menjaju, videćemo da li ćemo ići na rekonstrukciju, ili na izbore.“

Pred kraj je odao i jednu vest: Srbija podnosi amandman na rezoluciju SE kojom se napada Rusija.

"Kažu da štite integritet Moldavije, Gruzije, a mi smo dodali amandman da se poštuje teritorijalni integritet i svih ostalih zemalja Saveta Evrope. Ako neće da prihvate, neću ni da idem u Rejkjavik. Ja njima u lice kažem da nas napadaju, obmanjuju, baš tako, ne birajući mnogo reči.“

